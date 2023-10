Franco Girolami affronta un momento classico in Italia

Per il terzo anno consecutivo con stagioni complete in Europa, l’argentino Franco Girolami è in lotta per un titolo in qualunque categoria appartenga. Lo scorso fine settimana ha fatto un grande passo in avanti nel TCR Italy, riconquistando il comando prima della fine dell’anno e con buone prospettive per la battaglia per il campionato.

La 5° ed ultima giornata dell’anno si è disputata a Vallelunga, dove il ragazzo di Isla Verde si è messo in luce con una grande prestazione. «Il fine settimana è finito Con il secondo posto e la vittoria Gara 2. Sono molto contento del mio terzo anno consecutivo in Europa e del terzo anno consecutivo da campione.“Ha guidato i Campioni.

Nuova vittoria per Franco Girolami nel TCR italiano

veramente, Ha rivisto ciascuna delle partite passateA colloquio con i campioni: «Nel 2021 sono diventato vicecampione europeo, l’anno scorso siamo riusciti a conquistare lo scudetto, e ora sta arrivando di nuovo, nel campionato italiano, che parla. La squadra e tutta la squadra hanno fatto un ottimo lavoro«.

Tre piloti alla corona nell’ultimo appuntamento sono Thane. Franco Girolami con 342 punticontinuamente Conte Aureliano (332) e Niels Langeveld (317) e Felice Gelmini con 268 e Marco Putti con 245 punti.

«Con alcuni alti e bassi durante l’anno, Arriviamo con occasioni chiare, leader del campionato. Aspettiamo la definizione della strada migliore per raggiungere l’obiettivo in 15 giorni“Franco viene tratto in salvo. Il ritrovo finale sarà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola didal 27 al 29 ottobre.