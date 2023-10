“Trasformare cibo e acqua in strumenti di conflitto è un crimine”: presidente italiano

Il fatto che così tante persone non siano in grado di accedere al cibo, all’acqua e ad altri bisogni primari è un affronto alla dignità data loro da Dio, una vergogna per tutta l’umanità e dovrebbe mobilitare la comunità internazionale. #GiornataMondialedell’Alimentazione

— Papa Francesco (@Pontifex) 16 ottobre 2023