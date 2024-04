Giochi gratuiti che saranno disponibili nell'aprile 2024 su PS Plus

Con l'avvento di aprile, Sony Ha preparato giochi mensili a cui possono giocare i suoi utenti PlayStation Plus Possono essere inclusi nella loro libreria gratuitamente, ma uno di essi è esclusivo della console di nuova generazione.

Vale la pena notare che PlayStation Plus È un servizio in abbonamento che fornisce l'accesso a una selezione di contenuti, Gioca con gli amici online e goditi una serie di vantaggiInoltre, offre la possibilità di eseguire il backup automatico dei dati di gioco salvati nell'archivio online.

Esistono tre tipi di piani di abbonamento PlayStation Plus (Base, Extra o Premium)Ognuno ha caratteristiche e vantaggi unici. Per abbonarsi, dal sito PlayStation, selezionare “PlayStation PlusNella schermata Funzionalità, scegli il piano più adatto alle tue esigenze e completa il processo di registrazione.

Giochi PlayStation Plus gratuiti per aprile

Ecco i tre giochi acquistabili gratuitamente su PS Plus ad aprile.

Immortali di Avium (PS5)

Gli immortali di Avium È un gioco sparatutto in prima persona creato da Ascendant Studios e distribuito da Electronic Arts. Questo titolo è disponibile per Windows, PlayStation 5 e Xbox Series

Minecraft Legends (PlayStation 4, PlayStation 5)

Leggende di Minecraft È uno spin-off del gioco incentrato sulla strategia Minecraft, sviluppato da Mojang Studios e Blackbird Interactive e distribuito da Xbox Game Studios.

Questo gioco è stato rilasciato il 18 aprile 2023 per Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series

Teschio: L'uccisore di eroi (PlayStation 4)

Questo è Gioco di piattaforma d'azione roguelike È stato rilasciato nel 2021, sviluppato da SouthPAW Games e pubblicato da Neowiz. È stato rilasciato il 21 gennaio 2021 per Microsoft Windows, macOS e Linux, e successivamente è arrivato su Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4.

Vale la pena notare che gli abbonati a PS Plus Puoi anche guadagnare premi aggiuntivi per i prossimi giochi multiplayer.

fortnite.

Call of Duty: Warzone.

Lega missilistica.

Caduta degli uomini.

Leggende dell'Apex.

Litigare.

