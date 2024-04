Burgos ottiene un nuovo spazio culturale con il restauro del Monastero di San Francisco

Nei lavori di restauro delle rovine dell'antico monastero di San Francisco mancano alcuni dettagli, come “l'installazione di ringhiere e altri elementi nello spazio” dell'antico monastero, secondo il consulente responsabile delle aree finanziarie e residenziali. Patrimonio, Angelo Manzanido.

Il progetto attuale si concentra sul rafforzamento delle mura, sul ripristino del sito e sull'assegnazione di una nuova risorsa per i cittadini, oltre ad altri progetti culturali.

I lavori sono stati completati nei tempi previsti, ricordando che le prime offerte erano iniziate lo scorso ottobre. Aibur ha pulito l'interno del locale, ha rimosso le erbacce e ha preparato l'area per lo spettacolo. Nei primi giorni di luglio 2023 Manzanedo ha firmato il premio per il ristorante Aibur, che si è già fatto carico di altri lavori su questo monumento, per un importo di 185.130 euro.

All'interno, i monumenti sono stati inglobati rimuovendo pietre in rovina, sono state rifinite le pareti interne ed esterne, sono state posate marmette sui pavimenti interni e sono state posizionate porte metalliche sulla facciata di San Francisco. Street e in via Azurin. Il progetto prevede inoltre che le aree interne conterranno corpi illuminanti non ancora installati.

Ultimi dettagli



Su questa strada è stato creato un ingresso con rampa per le persone con difficoltà motorie personali che stanno ancora aspettando la recinzione a cui faceva riferimento Manzanedo. Anche la recinzione di fronte a San Francisco Park Square dovrebbe essere migliorata con l'azzurra; Fornire una soluzione alle colonie di gatti che popolano questo pendio e che si rifugiano nelle vecchie tubature di quella che fino al 1974 era la caserma del sindaco.

Due anni fa è stato effettuato un restauro parziale delle rovine, nel quale sono stati investiti 43.600 euro. L'azione si è concentrata sull'arrestare il declino sempre più evidente. Nel novembre 2021 sono stati eseguiti i primi lavori di consolidamento dei monumenti. Sono stati rimossi erba ed erbacce, tagliati alcuni cespugli, ripulita la facciata per evitare frane, spostato il nido della cicogna, ripuliti tutti i graffiti presenti sulle facciate e nelle zone circostanti.

È previsto che dopo il ricevimento delle opere si possano organizzare visite, piccoli eventi culturali o ricevimenti.

Cicogne



Per vent'anni le cicogne colonizzarono il monastero. Ogni anno una coppia ricostruisce il proprio nido in cima al muro meridionale del monastero. Prima dell'inizio dei lavori del 2022, l'amministrazione comunale ha restaurato il nido, come in quest'ultimo lavoro. Dal loro arrivo, all'inizio di dicembre, la coppia sta preparando la casa. Ciò ha causato la caduta di molti rami dal nido all'interno e all'esterno della gabbia, il che rappresenta una battuta d'arresto nella stagione riproduttiva e nella vita delle cicogne e dei loro piccoli, che si estende da dicembre a luglio.

Il problema, secondo gli abitanti della zona, è che cadono i rami, e quando la stalla verrà messa in funzione sarà necessario mettere degli elementi che impediscano che rami, materiali plastici e altri oggetti che gli uccelli usano per costruire il nido “cadano”. .” sulle persone”.

il canale



In questa particolare zona dell'antico monastero è stata rinvenuta una conduttura della vecchia caserma, parzialmente coperta dalla rampa d'ingresso, nonché sotto il tumulo di terra sulla facciata meridionale.

In questa parte è comparso anche un edificio in muratura, di scarsa o nessuna importanza archeologica, sul quale era situato uno dei locali di guardia della vecchia caserma. Proprio accanto a questo ingresso, su San Francisco Street, c'era un ingresso per i camion alle caserme, prima, e poi ai magazzini comunali, quando gli edifici, dopo l'uso militare, tornarono nelle mani del consiglio comunale.