Gli apparecchi acustici più avanzati per uno stile di vita attivo

La tecnologia rende i nostri dispositivi più comodi, potenti e Per uno stile di vita attivo con prestazioni audio eccezionali Arrivano sul mercato le nuove Beats Fit Pro, le cuffie più avanzate progettate con un design innovativo della punta dell’ala.

Con la sua vestibilità incredibilmente sicura e confortevole, è una svolta nelle cuffie per il fitness per tutto il giorno mentre offre Tre modalità di ascolto, riproduzione/pausa, resistenza al sudore e all’acqua (IPX4)1 e tutta la magia del chip Apple H1.

“Offre un’incredibile innovazione in termini di vestibilità e funzionalità, rendendolo il prodotto Beats più avanzato e il miglior suono di sempre.”Aggiunto Oliver Chaucer, vicepresidente di Beats e Apple Music.

Lo strumento perfetto per la tua routine quotidiana. (cortesia)

[ Rentar de forma rápida y segura nunca fue tan fácil ]

Innovazione nel design e nella vestibilità

Con un design flessibile della punta dell’ala, Rimangono al sicuro nell’orecchio tutto il giorno, anche durante la routine fisica più rigorosa Garantisci prestazioni audio coerenti e di alta qualità.

L’esclusiva punta dell’ala è progettata digitalmente utilizzando le misurazioni di migliaia di orecchie per ottenere la perfetta combinazione di materiali morbidi e flessibili attorno a un nucleo solido per una vestibilità comoda e stabile, su qualsiasi forma o dimensione dell’orecchio.

La migliore esperienza audio eccellente

Dispiegano un nuovissimo sensore personalizzato per fornire un suono potente a un fattore minuscolo, mentre un innovativo sistema di ventilazione riduce la distorsione degli acuti attraverso un diaframma flessibile.

La sua nuova architettura audio, combinata con l’accordatura Beats, offre una gamma dinamica e una chiarezza straordinarie su tutta la curva di frequenza per un’esperienza di ascolto emozionante, potente ed equilibrata.

Con tre modalità di ascolto, L’utente avrà il controllo completo sulla propria esperienza audio. Quando si utilizza la cancellazione attiva del rumore, i microfoni rivolti verso l’esterno e verso l’interno lavorano insieme per ridurre i suoni ambientali indesiderati con una soppressione del rumore mirata, anche quando i suoni intorno a te cambiano.

Cancellazione attiva del rumore Si adatta costantemente in tempo reale, fino a 200 volte al secondo, per tenere conto delle differenze di vestibilità e movimento. Puoi passare facilmente alla modalità Trasparenza semplicemente premendo il pulsante “b” su uno degli auricolari quando hai bisogno di ascoltare il mondo che ti circonda.

Quando la cancellazione del rumore come la modalità Trasparenza è disattivata, l’equalizzatore adattivo viene attivato.

Il microfono rivolto verso l’interno su ciascun auricolare, che funziona con il sistema audio del computer Apple, Ascolta l’audio che stai riproducendo e regola automaticamente le frequenze basse e medie in base alla forma dell’orecchio per offrirti una qualità del suono superiore e un’esperienza di ascolto coerente.

Hanno una connessione completa. (cortesia)

L’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa offre un’esperienza cinematografica coinvolgente per i contenuti registrati in 5.1, 7.1 e Dolby Atmos.

Giroscopi e accelerometri per Beats Fit Pro e iPhone o iPad Sono utilizzati per tracciare il movimento della testa e del dispositivo e per confrontare i dati di movimento. Il campo sonoro viene ripristinato in modo che rimanga stabile sul dispositivo, anche quando la testa è in movimento.

Goditi la musica che viaggia con te dai tuoi artisti preferiti come James Blake, Billie Eilish, Lizzo, Kacey Musgraves, Roddy Ricch, Don Toliver e molti altri su Apple Music, che riprodurrà automaticamente i brani Dolby Atmos su tutte le tue cuffie wireless Beats., compreso Beats Fit Pro.

[ ¿Viaje en pandemia? acá unos tips ]

Oliver Chaucer, vicepresidente di Beats e Apple Music. – Con il suono spaziale e il rilevamento dinamico della testa, Beats Fit Pro offre un’esperienza di ascolto davvero coinvolgente, stabilendo un nuovo standard per le cuffie premium.

Controlli e connessione

La tecnologia Bluetooth di classe 1 offre una portata estesa e prestazioni eccezionali da corpo a corpo, il che significa una connessione affidabile e meno interruzioni.

usano Sensori sensibili alla pelle per accendere/spegnere automaticamente i contenuti Quando si inseriscono o si rimuovono gli apparecchi acustici da entrambe le orecchie.

Il pulsante “b” consente di controllare la musica (pausa/salta/riavvolgi), effettuare chiamate e modificare la modalità di ascolto.

in occasione telefonate, le cuffie utilizzano microfoni beamforming che prendono di mira la tua voce, Oltre al microfono integrato e all’accelerometro acustico, questo filtra il rumore ambientale e crea un’esperienza di conversazione naturale con la persona all’altro capo della chiamata.

Il chip H1 di Apple offre agli utenti iPhone un’esperienza senza interruzioni dell’ecosistema, tra cui accoppiamento one-touch, test dei cuscinetti auricolari per garantire la migliore vestibilità, cambio automatico del dispositivo iCloud, accesso vocale e vivavoce a “Hey Siri” e Trova il mio su iOS.

Le cuffie Beats Fit Pro sono dotate di ricarica rapida.

Durata e stato della batteria

Combina grande innovazione e dimensioni compatte con prestazioni della batteria sorprendenti.

Quando le modalità di cancellazione del rumore o trasparenza sono attivate, forniscono fino a sei ore di ascolto per auricolare.

La custodia viene caricata tramite USB-C e offre ulteriori 21 ore di durata della batteria, offrendoti fino a 27 ore di riproduzione combinata.

In modalità Adaptive EQ, ogni auricolare ha sette ore di ascolto e 30 ore con la custodia. Quando hai poco tempo, una ricarica rapida di cinque minuti con Fast Fuel ti offre un’ora di riproduzione.

App Beats e compatibilità Android

Beats Fit Pro è compatibile con i telefoni Android.

durante il download App Beats Companion per Android, puoi configurare facilmente le tue cuffie con l’associazione one-touch Pronta prova di adattamento.

Puoi anche passare facilmente da una modalità di ascolto all’altra direttamente nell’app o personalizzare il pulsante “b” sull’auricolare per attivare l’assistente vocale o controllare il volume.

Quattro tonalità tra cui scegliere. (cortesia)

Pensa al design per l’ambiente

Per migliorare l’approccio di Beats all’eliminazione dei componenti in plastica e alla riduzione dell’uso dei materiali in generale, i componenti interni sono realizzati con plastica riciclata. Il contenuto principale della confezione proviene da una struttura a zero rifiuti e la confezione è composta per l’88% da fibre di legnoDi cui il 74% è materiale riciclato post-consumo.

Prezzo e colori

Beats presenta le cuffie Beats Fit Pro e sono disponibili in quattro accattivanti colori: Gem Purple, Mint Grey, Snow e Jet. Al prezzo di $ 4.799 pesos.

[ Interiores modernos, logra el tuyo ]