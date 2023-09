Correggerà la tua grammatica e l’ortografia utilizzando l’intelligenza artificiale

Non è una correzione automatica, ma una parafrasi.

Ti diciamo come utilizzare la correzione automatica AI in Gboard

L’intelligenza artificiale è arrivata su Gboard. Secondo il progresso 9to5GoogleLa tastiera mobile di Google utilizzerà l’intelligenza artificiale per migliorare la digitazione del testo. Non è un semplice correttore di bozze, ma un potenziatore di messaggi, capace di ristrutturare ciò che scriviamo. Si tratta di una delle ultime novità di Gboard e presto raggiungerà tutti gli utenti, anche se al momento è disponibile solo per alcuni beta tester.

così, Potrai rivedere ciò che hai appena scritto e riformularlo di nuovo, se necessario, per fornirti un’opzione più diretta. Anche se non sarà automatico, puoi scegliere quando usarlo. Non è una correzione automatica. Verranno corretti anche gli errori grammaticali. Se Gboard era già una delle migliori tastiere per Android, ora lo sarà ancora di più.

Come funziona la correzione automatica dell’intelligenza artificiale in Gboard

Quando digitiamo una frase, nella parte superiore della tastiera apparirà un pulsante che dirà “Correggi”. (Correggilo, in spagnolo) accompagnato dall’icona di correzione automatica di Gboard (A maiuscola, accanto al segno, sotto di esso). Cliccandoci sopra, Ci verrà presentata una proposta e l’IA la esaminerà. Possiamo accettarlo o ignorarlo, ma se lo accettiamo il nostro testo cambierà automaticamente in quello.

La correzione automatica AI di Gboard è disponibile solo per alcuni utenti beta, ma non per tutti. Una parte di coloro che possiedono la versione 13.4 avranno accesso anticipato a questa nuova funzionalità. Qualsiasi utente può diventare beta tester e tutto ciò che deve fare è registrarsi al programma. Di seguito spiegheremo come iscriversi alla beta di Gboard.

Gboard inizia a implementare la sua funzionalità di intelligenza artificiale generativa “Correzione di bozze” in versione beta [Gallery] https://t.co/P8fULvRg49 di @nexusben — 9to5Google (@9to5Google) 6 settembre 2023

Per registrarsi come Beta test Accedi al collegamento sotto questo paragrafo. Questo ti reindirizzerà alla pagina ufficiale del programma beta. Da lì seleziona l’opzione per diventare un tester. Dopo averlo fatto, scarica l’app Gboard, che diventerà automaticamente la versione beta.

GBoard Beta

Potresti non avere ancora questa opzione, ma è l’unico modo per ricevere in anticipo notizie su questa e su altre app Google (ripetendo la procedura precedente con ciascuna). I beta tester possono esprimere le loro opinioni su qualsiasi novità da riferire a Google. In questo modo, lo ricevono prima degli utenti abituali e, se funziona bene, verrà implementato per tutti.

Nel caso tu voglia Abbandona il programma di provaFai questo:

Disinstalla Gboard. Anche se è già installato, puoi disinstallarlo Ritorna alla pagina demo e abbandona il programma Installa la versione del Play Store.