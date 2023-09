ANTEPRIMA: NotBurger e The Juju lanciano la campagna “NotTest”, con il capitolo 1 dedicato a “Parrilleros”

Dopo l’uscita di “Ya Not te quiero”, NotCo e Juju Entertainment hanno presentato un nuovo spot diretto da Huinca Cine.

La nostra sfida qui è stata quella di testare la nuova ricetta dell’hamburger di NotBurger per soddisfare anche i palati più esigenti, attraverso il ‘Not Test’. In questo primo capitolo vengono coinvolti i griller al servizio degli storici concerti della Costanera de Buenos Aires.

L’azione era quella di invitare questi griller a provare la nuova ricetta del famoso NotBurger, senza rivelare che era al 100% vegetariano. Hanno documentato la loro reazione e si è visto che non solo sono rimasti sorpresi di non rendersi conto che non erano fatti con carne, ma hanno anche saziato hamburger che ricreano il sapore, la succosità e la consistenza delle piante.

“Stiamo presentando l’evoluzione del nostro NotBurger con una campagna che fa parte del concept nessuna provaPerché crediamo che non ci sia modo migliore per garantire che siano equivalenti alla carne e alla migliore alternativa vegana che metterli alla prova di chi li conosce di più. “Questo concetto inizia con Parrilleros e continuerà ad essere approvato da molti altri”, ha affermato Cecilia Patou-Vionet, Direttore del marchio di NotCo Argentina.

“Sfidare gli esperti e far loro confermare che i NotBurgers hanno lo stesso sapore è incredibile. Con questo spot vogliamo dimostrare che non rinunciamo alla nostra identità argentina non mangiando un hamburger di manzo. Al contrario, stiamo aprendo la nostra mente e i nostri gusti”. a nuove opzioni che ci offrano la stessa esperienza e allo stesso tempo più sostenibili.”