Quindi puoi utilizzare la Game Boy Camera come webcam sul tuo iPad

Una delle caratteristiche più sorprendenti iPadOS17 è una possibilità Collega fotocamere esterne al tuo iPad tramite USB. Il supporto per lo standard UVC non solo ti consentirà di utilizzare la tua webcam in una videochiamata FaceTime, ma aprirà le porte a tutti i tipi di dispositivi compatibili, inclusi Fotocamera per Game Boy.

Un utente ha testato questa funzionalità nell’ultima beta di iPadOS 17 ed è riuscito a collegare le periferiche Nintendo meno recenti. Federico Fettichi, editore storie di mac, ha pubblicato una voce Ha dettagli Come ho utilizzato la Game Boy Camera sul mio iPad Pro. Anche se il sistema operativo rileva automaticamente la webcam, per un dispositivo degli anni ’90 farlo richiede più passaggi.

Per abilitare la Game Boy Camera come webcam sul tuo iPad, Viticci Per prima cosa collegalo ad una tasca analogica. Il laptop ti consente di giocare sul grande schermo con l’aiuto di Marciapiede Chi ha un’uscita HDMI, quindi il giornalista Piegati per riprendere il video Per dirigere il segnale all’iPad. Il processo richiede alcuni adattatori e cavi aggiuntivi, ma ne vale la pena.

Foto: Federico Fettichi

Non solo Vitichi Effettua videochiamate con questo filtro verde È dotato della Nintendo Camera, ma riesce a sfruttare alcune funzionalità del sistema operativo. Il supporto per fotocamere esterne in iPadOS 17 include filtri video e altre funzionalità nel Centro di controllo durante una chiamata FaceTime. A causa della bassa qualità dell’immagine La fotocamera del Game Boy supporta il feedbackquindi verranno visualizzate le animazioni quando esegui un gesto.

Non solo una fotocamera per Game Boy, puoi anche collegare il tuo Nintendo Switch o Steam Deck al tuo iPad

Foto: Federico Fettichi

Usa la videocamera Game Boy per FaceTime È un’esperienza strana, anche se non è per tutti. Il processo può essere noioso e richiede non solo pazienza, ma anche una serie di adattatori e cavi. aggiunto a Il seno analogico e la sua base, è necessaria una scheda di acquisizione compatibile. Viticci ha avuto dei problemi con la sua carta NZXT, quindi ha utilizzato una carta Elgato Camera Link Che si collega all’iPad Pro tramite USB-C.

Forse la cosa più importante del supporto UVC in iPadOS 17 è la possibilità di farlo Collega dispositivi diversi dalle webcam. Con l’aiuto di una fotocamera di acquisizione e di un’app chiamata Capture Pro: UVC Viewer, ciò è reso possibile Usa lo schermo del tuo iPad per giocare sui tuoi giochi Nintendo Switch o Steam Deck. La leggenda di Zelda: Kingdom’s Tears O qualsiasi altro titolo che avrebbe un aspetto migliore su uno schermo Retina.

Se vuoi sembrare più creativo, Puoi trasmettere ciò che stai giocando ai tuoi amici tramite FaceTime, poiché il tuo iPad riceverà il segnale video dalla tua console. Federico Viticci ha mostrato quel gioco anello del calderone Per mostrare il tuo volto durante una videochiamata.

Il supporto per fotocamere esterne è già abilitato nella versione beta iPadOS17. Con la conferma della data di presentazione dell’iPhone 15, la versione definitiva del sistema operativo Uscirà nella settimana del 18 settembre. È importante notare che avrai bisogno di un dispositivo compatibile per poterlo installare.

iPadOS 17 sarà disponibile per i seguenti modelli di iPad:

iPad da 9,7 pollici (2018);

iPad Aria 3 (2019);

iPad mini5 (2019);

iPad 10,2 pollici (2019);

iPad 10,2 pollici (2020);

iPad Aria 4 (2020);

iPad 10,2 pollici (2021);

iPadmini6 (2021);

iPad Air 5 (2022);

iPad 10,9 pollici (2022);

iPad Pro da 11 pollici (2018);

iPad Pro da 12,9 pollici (2018);

iPad Pro da 11 pollici (2020);

iPad Pro 12,9 pollici (2020);

iPad Pro da 11 pollici (2021);

iPad Pro 12,9 pollici (2021);

iPad Pro da 11 pollici (2022);

iPad Pro 12,9 pollici (2022).

