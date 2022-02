PlayStation ha chiesto di censurare scene potenti di Martha is Dead; Le critiche si riversano su di lui

(fare foto)

Poco prima del lancio ufficiale di Marta è mortae Wired Products e LKA hanno dichiarato che le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 rimuoveranno le sceneche è la stessa cosa a cui non hanno ancora pensato su richiesta di Sony, quindi stanno lavorando contro il tempo.

In una dichiarazione hanno spiegato che la limitazione si applicherà solo alle console PlayStation, da allora Xbox non ha chiesto la rimozione delle scene e verrà rilasciata il 24 febbraio senza alcun ritardo.

Per PlayStation, nella data indicata verrà rilasciata solo la versione digitale, mentre per la versione fisica ci sarà un ritardo per eliminare le scene richieste e per registrare correttamente il gioco sulla sua cartuccia.

Dopo quattro anni di passione e duro lavoro, lo sviluppatore LKA Tempo extra per apportare queste modifiche non pianificate”Lo hanno detto in un comunicato.

Il nuovo videogioco horror sviluppato da LKA punta ancora una volta sull’horror psicologico e su un’atmosfera unica



Di conseguenza, Martha is Dead uscirà in digitale su console PlayStation il 24 febbraio 2022, ma Le sue versioni fisiche sono state ritardate fino a una data non ancora rivelata“.

Allo stesso modo, lo sviluppatore si è pentito di doverlo fare Modifica l’esperienza PS4 e PS5, poiché non conterrà molti oggetti giocabili. Sebbene il rilascio effettivo del gioco richiederà tempo, assicurano che gli acquirenti impazienti riceveranno contenuti aggiuntivi.

“La nostra versione fisica continuerà ad avere il contenuto aggiuntivo di Double Decal e Digital Tarot Cards e Martha is Dead EPHa detto: “Aggiorneremo i giocatori con la data di rilascio delle versioni fisiche non appena avremo maggiori informazioni”, ha aggiunto la società.

A causa dell’annuncio che ha sorpreso tutti, vista la vicinanza della premiere, il Gli utenti sui social hanno iniziato a criticare PlayStation, Supporta lo sviluppatore che in precedenza ha affermato che il gioco conterrà alcune scene potenti.

Dal suo annuncio ufficiale nel 2019, lo hanno indicato Martha Mate ha “un gameplay pieno di scene e argomenti imbarazzanti che possono mettere sotto pressione i giocatori”.E sarebbero solo adulti per questo.

PlayStation censura un videogioco nel 2022, Limitando così la creatività degli sviluppatori 12 giorni in tutto. Ha detto un utente di Twitter.

“Potrei esagerare, ma sembra che PlayStation stia censurando alcune scene del gioco… In realtà ho visto Martha morta e mi sono goduto i momenti intensi. Lo trovo molto inquietante”, ha osservato un altro utente.

Allo stesso modo, hanno criticato il fatto che PlayStation abbia richiesto la rimozione di scene da Martha is Dead ma abbia lasciato scene sessuali esplicite in un altro videogioco, sottolineando che questa azione sarebbe stata gravemente colpita. Prodotti in filo metallico e LKA.

“il Gioco horror “Martha è morta” Sarà censurato, ma solo su PlayStation. Stai danneggiando un piccolo studio di sviluppatori, Sony. Ma quando Neil Druckmann vuole spogliare la sua amata sullo schermo Abby per pecorina, devi cambiare tutti gli adesivi. Un altro utente, arrabbiato per i cambiamenti dell’ultimo minuto dell’azienda, ha detto che sono ipocriti, Sony.

Marta è mortae È il nuovo titolo horror da lui sviluppato LKAstudia dietro La città della luce.

In generale parlando di titoli horror, si pensa a corridoi oscuri, creature fastidiose che appaiono dal nulla e striscioni che urlano per la loro vita che diventano virali. Tuttavia, l’approccio di LKA è piuttosto diverso e in Una Martha morta assume un’altra dimensione ancora una volta.

I giocatori interpretano il ruolo di Julia, la figlia di un soldato tedesco che torna nella sua casa d’infanzia in Italia nel bel mezzo della seconda guerra mondiale. Questa casa ha sempre avuto un’aura strana per Julia, che non ricorda molto del suo tempo lì per ragioni che non sa spiegare.

La trama si innesca quando il protagonista Trova sua sorella gemella, Martha, morta sulle rive del fiume Finisce per adottare la sua identità attraverso una serie di confusioni.

