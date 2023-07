Gli occhiali BMW Motorrad del futuro

bmw motorrad Festeggia il suo primo secolo con un nuovo sistema di sicurezza per i motociclisti. Gli innovativi occhiali BMW Motorrad offrono una tecnologia di visualizzazione head-up utilizzata da anni nelle automobili e consente di visualizzare i dati di guida rilevanti sul parabrezza. Ora I BMW ConnectedRide Smartglasses visualizzano i dati di velocità o di navigazione in tempo reale nel campo visivo del passeggero, il che aumenta la sicurezza.

Il design dello schermo e gli occhiali stessi sono stati adattati per soddisfare le esigenze dei motociclisti. La sua forma si adatta perfettamente a quasi tutti i tipi di caschi e forme del viso, garantendo comfort e leggerezza assoluti anche nei lunghi viaggi.. I BMW ConnectedRide Smartglasses si connettono via Bluetooth allo smartphone e alla BMW App, mentre dalla centralina sul manubrio della moto è possibile impostare l’immagine, la sua posizione e le informazioni che vogliamo vedere.

Adattabile a tutte le esigenze

Con entrambi gli occhiali intelligenti, BMW Motorrad offre due set di lenti certificate UVA/UVB. Un paio di lenti trasparenti all’85% e specificamente destinate all’uso con caschi dotati di visiera parasole integrata. L’altro paio di lenti colorate funge anche da occhiali da sole. Per coloro che richiedono occhiali da vista, le lenti ConnectedRide Smartglasses possono essere adattate alle esigenze desiderate con un massimo di quattro diottrie, Ma è un’operazione che deve essere eseguita da un optometrista specializzato.

In caso di utilizzo di lenti a contatto, gli occhiali BMW non presentano alcun tipo di restrizione. Il range di funzionamento ottimale senza alcun problema è compreso tra -10°C e 50°C e la batteria consente un utilizzo continuo fino a dieci ore.. Occhiali intelligenti BMW ConnectedRide Sarà in vendita prima nel mercato nordamericano alla fine di quest’anno e successivamente nel resto dei paesianche se il suo prezzo sarà annunciato poco prima dell’inizio della sua commercializzazione.