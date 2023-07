All’interno dell’incubatore di startup ispirato alla Silicon Valley dove Samsung cova le sue idee più innovative

Nella sede centrale di Samsung a Suwon (Corea del Sud), non si limitano a sviluppare ottimi prodotti e servizi per il marchio tecnologico. Mentre i laboratori di ricerca e sviluppo, che impiegano 15.000 ricercatori, sono soggetti alla burocrazia tipica delle grandi multinazionali, L’innovazione più flessibile e creativa Proviene da un luogo in cui si inspira altra aria e si realizza non appena si entra nella stanza C-Lab (Creativity Lab), il suo incubatore aziende di avvio.

Seguendo l’estetica e la formula creata nella Silicon ValleyUna stanza che imita un posto di lavoro informale. All’ingresso, una figura realizzata con scatole di plastica e luci al neon accoglie visitatori e lavoratori.

Un corridoio con muri di mattoni conduce a una stanza più grande dove entra un piccolo gruppo di giornalisti spagnoli, dove c’è un’intensa attività in questo momento.

Molte persone lavorano di fronte a diversi espositori per preparare una presentazione dei loro progetti per il prossimo incontro che si terrà presso queste strutture, afferma John Kim di C-Lab PR, che funge da mentore durante la visita.

In una sala attigua sono esposti alcuni dei dispositivi emersi da questo incubatore e già in commercio, come ad esempio Cintura intelligente per il monitoraggio della salute degli utenti inizio Anche la Corea del Sud ha fallito Pantofole con sensori Che analizza l’impronta per correggere e prevenire brutte situazioni, è urgente.

C-Lab, lo spazio programma rivolto agli imprenditori.

Ispirazione della Silicon Valley

C-Lab nasce nel 2011 in risposta alle nuove esigenze di innovazione di Samsung. “A partire dal 2000, abbiamo iniziato a crescere molto rapidamente e si sono aperti nuovi modelli di business, proprio mentre stava emergendo l’ambiente imprenditoriale nella Silicon Valley”, afferma Kim.

“Abbiamo esaminato cosa stavano facendo lì per innovare [de ahí también la inspiración estética y organización de los espacios]spiega il relatore, che capisce che il cambio generazionale che stava avvenendo nel suo staff è stato decisivo: “generazione boom delle nascite cominciò a cedere Millennialche sono alla ricerca di nuove forme di creatività.

Park Min Suk, fondatore di WithBecon, Sun aziende di avvio accelerarlo con la tecnologia. “Ho avuto un problema di caduta dei capelli per molti anni e, come paziente, ho pensato che un servizio di assistenza domiciliare fosse essenziale per consentire alle persone di riprendersi Prenditi cura dei tuoi capelli in modo personalizzato da professionistiHa detto in un’intervista con D + I – Spagnolo.

Ha presentato la sua idea al Samsung Employee Program ed è stato uno dei selezionati tra 600 progetti. Dopo il supporto iniziale da parte dell’azienda per un anno e l’integrazione di altri quattro addetti alla tecnologia nel team, si sono assicurati un investimento esterno.

È stato nel novembre 2020 quando hanno fondato la propria azienda con il marchio WithBecon Development Uno scanner abilitato per IoT che aiuta a prevenire e curare i problemi del cuoio capelluto.

Lo scanner è costituito da una fotocamera, sensori di umidità e temperatura e tecnologia LED per rilevare il grasso. [Tras el análisis] Nell’app vengono visualizzati fino a 10 risultati e Il programma AI consiglia i migliori prodotti Da un elenco di 500″, descrive. Il suo prossimo obiettivo è sviluppare un dispositivo simile per la cura degli animali domestici e della pelle entro il 2024.

Innovazione dall’interno

WithBecon faceva parte del programma di accelerazione interno dove Possono partecipare 280.000 lavoratori Samsung nelle regioni di tutto il mondo. Il suo funzionamento è semplice: vengono indetti due concorsi annuali dai quali vengono selezionati un totale di 30 progetti.

“Dipendenti e manager possono presentare le loro idee. L’unico requisito è che siano creativi e Non è necessario che sia correlato a nessuna delle attività dell’aziendasottolinea John Kim. (Nel caso ve lo steste chiedendo, hanno presentato alcune idee dalla Spagna, ma finora nessuna è stata selezionata per un ulteriore sviluppo, anche se potrebbero riprovare ogni anno.)

Il portavoce di Samsung, John Kim, con alcuni dei dispositivi che le "startup" hanno sviluppato nel suo programma interno.

Per quanto riguarda i suoi criteri di valutazione, un rappresentante Samsung chiarisce alle domande di D + I – Spagnoloche il primo filtro viene effettuato con un voto di tutto il personale (non separare i criteri) per poi passare attraverso il “Comitato di esperti”.

Infine, seguendo la struttura di qualsiasi concorso simile, sono tenuti a realizzare una mostra (eiaculare) della tua idea ovunque si trovino Soggetto a domande da parte di 100 dipendenti dell’azienda. Un portavoce di Samsung precisa: “I 30 progetti selezionati hanno un anno per sviluppare e concretizzare la loro idea”.

Conferma che l’ergonomia e il modello di business sono simili a quelli ipotizzati in inizioOrari e spazi flessibili, e la possibilità di scegliere il team che li aiuterà a realizzare la loro proposta. Dopo un anno, se lo sviluppo ha successo ed è correlato all’attività dell’azienda, viene trasferito; In caso contrario, diventa parte del programma per apparire – come nel caso di WithBecon -.

In quest’ultimo caso, l’azienda stessa dispone di un fondo iniziale per promuovere il progetto, un programma di formazione e per incoraggiare questa innovazione, “Gli imprenditori hanno la possibilità di tornare in Samsung nei prossimi tre anni”. In questa formula, 62 startup.