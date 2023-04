Gli sviluppatori forniscono una tabella di marcia

Dopo il rilascio di PancakeSwap V3 all’inizio di aprile, un file scambio Il decentramento ha presentato la sua ultima tabella di marcia. Ciò include piani per nuove funzionalità sulla piattaforma e misure per controllare l’inflazione della torta.

Seguendo una tradizione che risale ai suoi primi giorni, PancakeSwap V3 ha copiato e incollato la maggior parte del suo codice dall’aggiornamento UniSwap V3.

Ma mentre inizialmente PancakeSwap era poco più di un clone di Uniswap portato su BNB Chain, sin dal suo lancio ha seguito una strategia di più serie.

Ora Implementato anche su Aptos ed EthereumPancakeSwap sta aumentando la sua presenza in tutto l’ecosistema DeFi.

in una sola seduta Piace Rilasciato questa settimana, il product manager di PancakeSwap ha notato che l’aggiornamento V3 è fondamentale per l’ambizione di PancakeSwap di espandersi oltre le sue radici:

“Non vediamo l’ora di un’ulteriore espansione di altre blockchain forti e promettenti da acquisire […] Tante grandi opportunità”.

D’altra parte, ha detto lo chef Mochi reclamato Quella torta attualmente scambio Il più grande scambio decentralizzato (DEX) sulla catena Aptos e BNB. Inoltre, dieci giorni dopo l’espansione di PancakeSwap V3, la piattaforma è classificata tra i primi 10 DEX per volume su Ethereum.

Nuove funzionalità in fase di sviluppo per PancakeSwap V3

Gran parte dell’attuale sviluppo del prodotto è incentrato sul portare le funzionalità che la comunità si aspetta dalla catena BNB nelle regioni di nuova apertura.

Ciò comprende Espandi il codice CAKE originale per scambio approfittare della recente crescita più serie. In particolare, il team ha affermato che sta esplorando come l’aggiornamento PancakeSwap V3 potrebbe portare lo strumento CAKE bloccato su altri dispositivi. blockchain.

Oltre alle funzionalità testate per gli utenti Aptos ed Ethereum, altre funzionalità che la piattaforma prevede di implementare includono PancakeSwap V3. Uno strumento per aiutare gli utenti ad automatizzare le proprie posizioni di liquidità.

Questo gestore di posizione consentirà ad altri protocolli di presentare le proprie strategie ai fornitori di liquidità. Pertanto, gli utenti avranno accesso a una gamma di strategie diverse per automatizzare i loro siti.

Gli sviluppatori di PancakeSwap stanno cercando di frenare il gonfiore dei pancake

Oltre allo sviluppo del prodotto, gli utenti di lunga data di PancakeSwap sono preoccupati per la crescita eccessiva dei pancake.

Gli sviluppatori DEX hanno chiaramente riconosciuto il problema e hanno provato a modificare il meccanismo Produzione agricola (Yield farming, in spagnolo) da PancakeSwap, quindi fai meno torta.

Come parte dell’aggiornamento PancakeSwap V3, la quantità di torta creata verrà ridotta. La catena BNB vedrà un calo delle prestazioni del 45% insieme a un taglio del 32% in Ethereum.

Inoltre, DEX prevede di essere la sua strategia più serie Porta a dimensioni maggiori di commercio. Questo porterà a Bruciare più torta senza influire negativamente sulla resa.