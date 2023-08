Gli US Open assegneranno un numero record di premi

ESPNtennis.comLettura: due minuti.

Gli US Open assegneranno un montepremi di 65 milioni di dollari. GT

Gli US Open, il quarto e ultimo grande torneo della stagione, stanno appena iniziando a costruire. Il complesso di Flushing Meadows aprirà i battenti il ​​28 agosto per accogliere le migliori ciaspolate del mondo e si concluderà domenica 10 settembre. Questa versione non sarà più per i giocatori, in quanto, secondo quanto annunciato, sarà storica in termini di distribuzione di denaro come premi..

E seguendo quanto riportato dall’American Tennis Association tramite un comunicato, Il torneo assegnerà un numero record di premi e Saranno 65 milioni di dollariche è dell’8% in più rispetto alla versione 2022.

Anche quest’anno Commemorerà il cinquantesimo anniversario della parità retributiva tra i collegi elettorali femminili e maschili. Vale la pena notare che nel 1973, gli US Open sono diventati il ​​​​primo evento a distribuire la stessa somma di premi in denaro a entrambi i rami del circuito, poiché a quel tempo ai campioni venivano distribuiti un totale di $ 25.000.

Quindi, nel 2023, I vincitori del concorso (uomini e donne) riceveranno un totale di 3 milioni di dollari, i secondi classificati riceveranno 1,5 milioni di dollari, i semifinalisti 775.000 dollari e i quarti di finale 455.000 dollari.

Solo per aver giocato il primo round, i giocatori raccoglieranno un totale di $ 81.500 (aumento del 44% rispetto al 2022), mentre coloro che sono riusciti ad avanzare al secondo grado riceveranno un importo di $ 123.000. Nel frattempo, la terza fase distribuirà $ 191.000 e il quarto round distribuirà $ 284.000.

D’altra parte, lo èfase di classificazione (Qualità) Riceverai anche premi molto alti$ 22.000 (primo round) e $ 45.000 (terzo round). Per quanto riguarda i doppi, i campioni riceveranno un premio di $ 700.000, mentre i finalisti riceveranno $ 350.000.

In questo modo, gli US Open, con le sue emozionanti notti di tennis, rumore e colore unico di New York City, saranno più che speciali per tutti i giocatori. Carlos Alcaraz È il detentore del titolo nel ramo maschile mentre ioJa Swatik Difende la corona alla maniera di una donna.