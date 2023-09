Griezmann torna in Italia alla ricerca di un’altra “resurrezione”

Sono passati quasi due anni dall’ultima volta Griezmann Ha messo piede anche in Italia Atletico Madrid. Finalmente si è liberato di una spina ed è risorto calciatore, muovendo il primo passo sull’erba per riconquistare i tifosi del Colconera. Ora vuole riconquistare il calcio che sembra aver perso a inizio stagione.

È successo il 28 settembre 2021. La squadra biancorossa ha fatto visita San Siro misurare fino a Milano Nella seconda partita della fase a gironi dopo il pareggio senza reti contro il Porto in casa alla prima giornata. Dovevano vincere, ma hanno perso 1-0 dopo 20 minuti. Era vero quando aveva la rimonta in faccia Cassie Il rosso ha visto nel primo tempo dopo due forti contrasti Lorente.

Ma fino ad allora il ritorno non è arrivato Griezmann Non è entrato in campo. Infatti, ha segnato il suo primo gol dal suo ritorno Barcellona In quell’incontro. Ha pareggiato con un passaggio ho dato. Già al momento dell’infortunio Luis Suarez Ha cambiato il rigore che avevano dato Lemure. È 1-2, e in parte la redenzione del Piccolo Principe.

Dopo la partita, quando gli hanno chiesto delle critiche ricevute al suo ritorno MetropoliLui ha risposto: “C’è un motivo, perché non mi sento a mio agio, non mi sento me stesso e alla fine, con il lavoro, con il sostegno dei miei compagni e dell’allenatore che mi supporta costantemente, solo io posso migliorare”.

Finì infatti per scusarsi prima sul campo quel giorno, e poi nelle sue dichiarazioni successive: “I fan, la gente, vogliono vedermi così stasera. Ora voglio dare loro la felicità, andare a casa e dormire felice. “Il mio unico obiettivo è renderli felici e portare loro cose buone.”

Si può dire che quel giorno iniziò a riconquistare i fan di Metha. Fino a diventare di nuovo una delle note in tribuna. Il giorno in cui si tolse quella spina che aveva San SiroIl campo dove sbagliò un rigore nella finale di Champions League del 2016.

Ora desidera che la vita gli dia una seconda possibilità in quella finale. Per fare questo serve ritrovare quel grande tono che non si vedeva nelle prime giornate di campionato. Quale modo migliore per iniziare una resurrezione ItaliaQuasi come due anni fa.

