Hai già acquistato il tuo “cuculo” giallo? La tradizione di Capodanno e il suo prezzo attuale

Alla vigilia dell’addio al 2023, i colombiani hanno già iniziato ad attuare il piano d’azione Varie tradizioni annuali per dare il benvenuto all'anno 2024 Con buone energie, per attirare prosperità, flirt, amore, denaro o buona fortuna.

La più famosa di queste usanze è il rito di mangiare 12 acini d'uva a mezzanotte, tenere le lenticchie in tasca e nascondere il conto nella scarpa. Tuttavia, c’è qualcosa che non può mancare nelle pratiche di migliaia di colombiani, ed è proprio così Indossa biancheria intima gialla per dare il benvenuto all'anno Nel miglior modo possibile.

Il significato di indossare pantaloni gialli a Capodanno

Nella cultura popolare colombiana, questa convinzione è profondamente radicata, ed è molto importante scegliere con cautela il colore della biancheria intima, soprattutto evidenziando il colore giallo. Popolarmente conosciuto come il “cuculo fortunato”.

Secondo questa tradizione, indossare questo specifico indumento per tutto il 31 dicembre è considerato un potente rituale per attrarre ricchezza.

Si ritiene che usare il “cuculo fortunato” in questo giorno specifico contribuirà notevolmente alla prosperità finanziaria, poiché il colore giallo è simbolicamente associato a… Oro, denaro, successo e abbondanzaOltre ad essere un simbolo di questa pratica ancestrale.

Esiste però una curiosità tra alcuni che praticano questi rituali, una credenza che lo suggerisce Indossa questo “Lucky Cuckoo” capovolto durante l'ultimo giorno dell'anno Può migliorare ulteriormente i risultati desiderati.

Qual è il prezzo della biancheria intima gialla in Colombia?

È normale che durante queste stagioni natalizie i prezzi dell'abbigliamento tendano a salire grazie alla domanda testimoniata nelle strade e nei negozi del paese, da parte dei cittadini che desiderano la “prima sfilata” di fine anno. Tuttavia, Il “cuculo” giallo può essere acquistato ad un prezzo ragionevole ed economico.

Molti commercianti, infatti, approfittano dell'euforia creata dal consumo di questa tradizione per lanciare diverse offerte della tipica biancheria intima gialla, trasformando la consuetudine in un'offerta di stili e prezzi diversi.

Galleria Bra e Solo Cocos

Se seguite questa antica tradizione, non perdetevi la varietà e gli sconti e mantenete l'abitudine di festeggiare il nuovo anno elegantemente vestiti dalla testa ai piedi.

Ricorda che non solo i negozi hanno offerte e stili per te, perché sono riuniti nei centri delle città colombiane Centinaia di venditori informali con buoni prezzi per questa biancheria intima.

Quali altri colori di biancheria intima vengono utilizzati a Capodanno?



Buona fortuna e ricchezza non sono le uniche cose desiderate nei propositi per il prossimo anno, poiché l'amore e l'abbondanza sono desideri comuni per i quali esiste anche la biancheria intima.

