Confronto tra Toyota Yaris Cross 120H e DS 3 Puretech

Ci sono molti SUV urbani in circolazione (dovremmo iniziare a elencarli?), ma pochi hanno la personalità travolgente dei nostri eroi. Da un lato, la DS 3, che rivitalizza la sua immagine con un importante aggiornamento in cui dimentica il nome Crossback, oltre ad avere più equipaggiamenti a sua disposizione.

Cristiano Colmenero|Auto e autista

D'altra parte, la Toyota Yaris Cross, un'auto che nelle concessionarie del marchio giapponese è letteralmente esaurita per via del suo nome (Yaris vende tantissimo), per le sue qualità e ovviamente per la meccanica ibrida garantita dal marchio ECO. . Inoltre, Toyota mette in vendita entro la fine del 2023 l'edizione limitata JBL, la cui principale caratteristica distintiva è il colore arancione della carrozzeria e un buon compromesso tra prezzo dell'equipaggiamento ed economia d'uso, come vedremo più avanti.

DS 3 1.2 Scheda tecnica Puretech Performance Line

Lunghezza: 4,11 m

Larghezza: 1,79 mt

Altezza: 1,53 mt

Passo: 2,55 mt

Scatola: 350 litri – 1.050 litri

Altezza da terra: ND

Motore: tre cilindri turbo benzina, 130 cavalli

Coppia: 230 Nm a 1750 giri/min

Trasmissione: cambio automatico a 8 rapporti

Sistema di trazione anteriore

Accelerazione da 0 a 100 km/h: 9,2 secondi

Velocità massima: 201 km/ora

Consumo medio: 6,0 l/100

Emissioni di CO2: 135 g/km

Etichetta ecologica: c

Prezzo: da 29.762 euro

Scheda tecnica per Toyota Yaris Cross 120H e-CVT JBL Limited Edition

Lunghezza: 4,18 mt

Larghezza: 1,76 mt

Altezza: 1,59 mt

Passo: 2,56 mt

Bagagliaio: 397 litri

Altezza da terra: 170 mm

Motore: ibrido 120H, potenza totale 116 CV

Coppia: 120 Nm benzina + 141 Nm elettrico

Accelerazione da 0 a 100 km/h: 11,2

Velocità massima: 170 km/h

Consumo medio: 4,6 litri/100

Emissioni di CO2: 103 g/km

Etichetta ambientale: ECO

Prezzo: da 27.450 euro

DS 3 PureTech vs Toyota Yaris Cross 120H Per vedere le foto

Alloggio: grandi differenze

La Yaris Cross è leggermente più grande della rivale e offre quindi un abitacolo più fruibile, dettagli importanti e un grande valore per chi ha bambini. I sedili posteriori della DS 3 sono più piccoli in tutti i sensi: la portata è minore, lo spazio per le gambe è inferiore, il livello in altezza è più giusto e anche il finestrino ha meno vetri di quelli giapponesi, quindi i “nani” della casa rendono più difficile il compito loro di vedere attraverso (se hanno una soffitta Le cose stanno cambiando un po'; possiamo attestarlo.)

READ Il cinema di stato colombiano lancia un laboratorio di generazione di intelligenza artificiale Cristiano Colmenero|Auto e autista Cristiano Colmenero|Auto e autista

La DS 3 offre interni più sorprendenti, diversi in termini di finiture e presentazione dei comandi. Lo abbiamo già detto a volte, ma la forma dei pulsanti del sistema multimediale è molto Picasso e necessita di un periodo di adattamento di qualche giorno prima di poter controllare la posizione degli alzacristalli, tra i sedili e non sulla porta , che è la sua posizione naturale. Alla fine ne capirai il funzionamento e ti piacerà. Ciò che i francesi apprezzano di più è la qualità percepita, che è molto più alta rispetto al rivale giapponese.

Cristiano Colmenero|Auto e autista

Il design dei pulsanti sulla Toyota Yaris Cross è più tradizionale. Ha i controlli fisici per il climatizzatore (molto ben posizionati, tra l'altro), e tutto è molto a portata di mano. Il cruscotto è più grande e la luminosità è leggermente superiore. La Yaris Cross racchiude l'evoluzione del sistema multimediale Smart Connect e si fa apprezzare per un funzionamento migliorato in termini di visualizzazione dei menu (più moderna) e velocità. Lo schermo è da 10,5 pollici.

Cristiano Colmenero|Auto e autista

Per quanto riguarda i portabagagli, accade praticamente la stessa cosa che per l'abitabilità rigorosa, ovvero che la Yaris Cross ottiene un bagagliaio di circa 50 litri più grande, a cui bisogna aggiungere che l'apertura di carico è un po' più bassa e più squadrata di quella della . DS a causa del design del retro.

Cristiano Colmenero|Auto e autista Cristiano Colmenero|Auto e autista

Test dinamici: come funzionano

Entrambi questi SUV urbani svolgono praticamente la loro funzione di veicolo di tutti i giorni. Ti permette di andare al lavoro in tutta comodità e di svolgere le faccende domestiche di routine come la scuola, la spesa… Sì, abbiamo notato che lo smorzamento della DS 3 è più forte di quello della Toyota Yaris Cross. In effetti, la DS sembra un po’ più sportiva della rivale, sia in termini di sospensioni che di sterzo. Anche il sound del motore tre cilindri in accelerazione porta con sé un certo tocco sportivo che a volte ci fa dimenticare l'elettrificazione verso la quale stiamo inevitabilmente andando.

Cristiano Colmenero|Auto e autista READ Il petrolio del Texas è sceso dello 0,2% per chiudere a 83,65 dollari al barile

In termini di consumi, la Yaris Cross vince la partita con ampio margine. L'ibridazione si adatta bene e consente un consumo di 4,5 L/100 SAR o meno durante la guida su strade cittadine a 90 km/h. Nel momento in cui sollevi il piede dall'acceleratore, l'auto inizia a generare elettricità per caricare la sua piccola batteria e si attiva la modalità EV. È la stessa Toyota a decidere in ogni momento quando affidarsi alla parte elettrica, anche se è presente un pulsante nel tunnel, accanto all'Autohold e al freno a mano elettrico, per attivare la funzione EV.

Cristiano Colmenero|Auto e autista

La DS 3 si attesta su una media compresa tra 5,0 e 5,5 litri per 100 a parità di condizioni, anche se su strada si arriva ai sei litri. Per raggiungere questi record conviene guidare con Eco e Normale e riservare la Sport per i sorpassi o per le giornate in cui si è in ritardo al lavoro. La verità è che il più piccolo DS a tre cilindri ha risposte migliori e ci fa divertire.

Prezzo e equipaggiamento DS 3 e Toyota Yaris Cross

Come vi abbiamo detto in precedenza, la Yaris Cross appartiene alla linea JBL Limited Edition, che viene venduta solo come potete vedere in queste immagini, oltre ad essere a trazione anteriore. La versione 4×4 è riservata solo al livello avventura. Nel caso della DS 3, l'offerta meccanica comprende una versione diesel da 130 cavalli (30.729 euro), l'elettrica E-Tense (39.766 euro) e la manuale Puretech da 100 cavalli (26.589 euro). Le tre vetture testate, in questo caso, presentano finiture Performance Line (ce ne sono altre tre: la base Bastille, la lussuosa Esprit de Voyage e l'Opera).

DS 3 1.2 Puretech 130 CV Performance Line Automatica, € 29.762

Toyota Yaris Cross JBL Edizione limitata 120H 4×2 e-CVT, € 27.450

La DS 3 Performance Line presenta alcuni dettagli sportivi come cerchi da 18 pollici, un doppio scarico e alcune modanature nere sulla griglia.. La colorazione Rosso Diva perlato dell'auto in prova ha un prezzo di 1.247 euro; Ruote diamantate in onice, 624 euro; Caricabatterie wireless per cellulari € 208; Il pacchetto Techno+, che comprende display head-up, avviso angolo cieco, telecamere a 360 gradi, frenata di emergenza e altro ancora, ha un prezzo di 2.182 euro. Ciò significa che una DS 3 come quella nelle foto vale poco più di 34.000 euro, quindi dovrete prenderne atto.

Le finiture della Yaris Cross sono bloccate quindi non è possibile cambiare i colori della carrozzeria (sempre Kage Orange e Black) né i cerchi da 17 pollici. Come parte dell'equipaggiamento standard, la Toyota Yaris Cross JBL in edizione limitata ha un tetto panoramico, sedili anteriori riscaldati, climatizzatore automatico, telecamera per la retromarcia, un caricabatterie wireless per telefoni cellulari compatibili, un sistema audio JBL con 8 altoparlanti, Apple CarPlay wireless e Android Auto, avvio tramite pulsante, pittura digitale…

Cristiano Colmenero|Auto e autista

Giudizi

A favore della linea DS 3 1.2 Puretech Performance:Immagine attraente, sensazione di alta qualità, equipaggiamento premium disponibile e sistema multimediale.

rispetto alla linea DS 3 1.2 Puretech Performance:Il prezzo tariffario, nessuna ibridazione a breve termine riduce i consumi e conferisce l'etichetta ECO, piccoli sedili posteriori.

Per Toyota Yaris Cross JBL Edizione Limitata:Lo spazio interno batte la rivale, l'efficienza del motore ibrido da 116 cavalli, il sistema multimediale da 9 pollici e il pratico bagagliaio.