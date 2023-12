Il 31 dicembre di quest'anno Milioni di persone in tutto il mondo si riuniranno per fare il conto alla rovescia fino al 2023 Benvenuto al nuovo anno con piacere. Le vacanze sono solitamente accompagnate da… Una cena speciale ed elaborata, Tuttavia, non manca quella persona che Voglia di fast food o dei tuoi snack preferiti dell'ultimo minuto.

Pertanto, tenendolo presente Durante la celebrazione del nuovo anno Molte aziende operano con orari ridotti, Di seguito vi forniamo un elenco con Fast food che apriranno a Capodanno, 31 dicembre, e a Capodanno, 1 gennaio, negli Stati Uniti.

Orari di lavoro degli stabilimenti fast food a Capodanno e Capodanno

Tra le catene di fast food c'è quella Funzionerà durante il Capodanno e i suoi festeggiamenti, Istituzioni come McDonald's, Burger King, Starbucks, Dunkin' Donuts, Waffle House, Hooters, Krispy Kreme e persino Taco Bell.

Tuttavia, Gli orari di apertura e chiusura variano a seconda della località, Bene, ci sono istituzioni per questo Lavoreranno in maniera ridotta, mentre gli altri lavoreranno normalmente. Pertanto, condividiamo l'elenco con voi Localizzatori per ogni catena di fast food, così puoi controllare gli orari esatti di apertura del negozio che preferisci, a seconda della tua posizione.