Hai speso oltre $ 1.700 sul tuo PC da gioco ma non raggiungeva i 10 fps: il problema era Windows | videogiochi | sistema operativo | tecnologia

Ti è già successo? Computer Il lettore non funziona come dovrebbe, anche se la tua scheda grafica è stata rinnovata? È possibile che tu abbia lo stesso problema riscontrato da questo utente e la soluzione sia effettivamente nel sistema operativo, non nell’hardware.

come raccogliere Genebetausato reddit Ha condiviso le sue preoccupazioni, chiedendo aiuto: Il suo computer da gioco non ha mai superato i 10 fotogrammi al secondo (fotogrammi al secondo) nel gioco Microsoft Flight Simulator, anche se è installato La nuova scheda grafica RTX 4090 di NVIDIA. Questa carta È costato più di $ 1.700quindi la frustrazione è stata compresa.

Il problema non era nemmeno con la RAM., perché aveva 32 GB. Il giocatore si è rivolto ai tutorial di YouTube, ma non lo hanno aiutato, quindi ha scelto il forum Reddit.

La community di Reddit si è affrettata a offrire i propri suggerimenti. Alcuni redattori gli hanno consigliato di rimuovere i dati di telemetria in-game per migliorare le prestazioni. Ma, L’utente ha rifiutato questa opzione perché voleva ottenere il massimo da essa Sia Microsoft Flight Simulator che la tua scheda grafica.

È stato quindi consigliato da un membro del forum Disinstalla e reinstalla Windows. Secondo questo editore, gli è successa la stessa cosa nello stesso gioco. Apparentemente, è normale che ciò accada quando il giocatore sorvola grandi città come New York o Tokyo.

Inaspettatamente, ha funzionato. Il giocatore ha risposto che non ha capito come, però Disinstallare e reinstallare Windows è stata l’unica cosa che ha spinto l’FPS alla sua vera capacità. Non pensava che la soluzione sarebbe stata il classico “spegni e riaccendi”.