I tentativi di FTX di recuperare $ 700 milioni sono appropriati da Sam Bankman-Fried

Il nuovo team di gestione di FTX sta cercando di recuperare un incredibile $ 700 milioni che presumibilmente ha truffato il magnate crittografico Sam Bankman-Fred nell’uso per acquistare influenza.

La causa, presentata giovedì dai dirigenti di FTX, sostiene gli scontri del bankman-Fred con il famoso “superconduttore” di Michael Caves, l’agente di Hollywood diventato investitore ed ex aiutante di Hillary Clinton.

Il nuovo team di gestione FTX sta facendo causa a Kives e alla sua società di investimento, K5, per cercare di recuperare fondi presumibilmente appropriati.

Secondo la causa, Bankman-Fried ha incontrato Kives in una sontuosa cena piena di ospiti di alto profilo, tra cui “diversi miliardari” e un “ex candidato presidenziale” nel febbraio 2022.

In seguito ha parlato di Keaves come “probabilmente la persona più connessa” che abbia mai incontrato e “è stato delirante” per il suo accesso ai ricchi e famosi.

Ciò ha permesso a Bankman Fried di trasferire $ 700 milioni alle entità Kives di K5 fino al 2022, secondo la causa, perché, nelle parole di Bankman-Fried, Kives era “una specie di shop unico per le relazioni che dovevamo usare”.

Secondo la denuncia, i pagamenti sono stati effettuati attraverso le società di conchiglie.

FTX era uno scambio di criptovaluta Sono fallito L’anno scorso durante un incidente altamente pubblicizzato. I pubblici ministeri sostengono che lo scambio era gestito in modo criminale e il suo ex presidente e co-fondatore era Sam Bankman-Fried Arrestato Alle Bahamas a dicembre.

Bankman-Fried è stato accusato di otto crimini finanziari dal complesso unità di frode e criminalità informatica di New York e si è dichiarato non colpevole a gennaio. A febbraio, è stato nuovamente incriminato e ora deve affrontare 13 conteggi, tra cui la cospirazione per commettere frodi, la cospirazione per frodare gli Stati Uniti e violare le leggi sul finanziamento della campagna.

Bankman-Fried presumibilmente misto fondi FTX in scommesse rischiose attraverso la consociata Alameda Research, che ha anche co-fondato.

Bankman-fritto sembrava essere popolare tra le élite americane, avendo cenato con politici e donare milioni ai candidati, tra cui il presidente Joe Biden. In seguito ha ammesso di aver donato sia ai repubblicani che ai democratici, ma solo segretamente al primo.