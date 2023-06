Il settore dei mobili per ufficio completerà la sua ripresa nel 2022

Secondo l’osservatorio di settore DBK A rapporti (una controllata di Cesce), il principale fornitore di informazioni commerciali, finanziarie, settoriali e di marketing in Spagna e Portogallo, richiesta di mobili per ufficio Lui segue svilupparsi positivamente nel 2022, in uno scenario economico ancora favorevole. A sua volta, l’effetto su i prezzi Dall’aumento dei costi, ha avuto un effetto positivo su tasso di rotazione del segmentoche ha nuovamente registrato un file Il tasso di variazione è di due cifre.

Il valore del mercato Pubblicato nel 2022 a aumentare in 14,5%in piedi a 355 milioni in euro. Questo significa completo Recupero Ha iniziato nell’anno precedente per raggiungere lo stesso numero nel 2019, dopo la crisi COVID-19, che ha causato un calo significativo nel 2020.

Tutti i settori hanno mostrato un dinamismo eccezionale, che è stato di particolare importanza in Sezione rimovibileQualunque aumentato di più di uno venti%mentre quelli di mobilia E Bugnato esperto aumenti del 14,5% E 13%rispettivamente.

IL esportazioni Arrivato nel 2022 vale la pena 267 milioni in euro, A 14,6% più bello sull’esercizio precedente. Francia È rimasta la destinazione principale per le vendite all’estero, con a quota del 31%.soprattutto superiore a 10% A Portogallo.

dati temporanei

Mentre ci avviciniamo alla fine dell’anno fiscale 2023, c’è una variazione positiva in Valore delle vendite di mobili per ufficio in Spagna affiliato 5%risultando in un numero di ca 375 milioni In euro, in un contesto di prezzi moderati e debolezza dell’attività economica e degli investimenti delle imprese.

Prosegue il trend di graduale aumento del grado di focalizzazione del display. In questo modo il file Le cinque aziende più grandi Arrivato nell’anno 2022 d.C Quota di mercato combinata del 45%mentre un gruppo prime dieci aziende Hanno raccolto il 55,7%. Quest’ultimo dato supera di quattro punti quello registrato due anni fa.