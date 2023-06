Le principali compagnie petrolifere e del gas stanno raddoppiando i loro sforzi per diversificare le loro fonti in litio

Il Financial Times ha riferito domenica che le principali compagnie petrolifere e del gas stanno intensificando gli sforzi per entrare nel settore del litio e diversificarsi oltre i combustibili fossili.

Il documento afferma che ExxonMobil, Schlumberger, Occidental Petroleum ed Equinor stanno esaminando se le loro competenze chiave nel pompaggio, trattamento e reiniezione di fluidi sotterranei, come petrolio e acqua, possono essere utilizzate per elaborare il litio da risorse di salamoia non convenzionali, “contribuendo così a mitigare le carenze materiali previste.” che dovrebbero essere vitali per la transizione energetica.”

“Alcune delle grandi compagnie petrolifere e del gas stanno dedicando molto tempo e attenzione a come aumentare il litio”, sostiene Brian Mennell, CEO del fondo di investimento minerario TechMet. Secondo l’esperto, questo è “uno sviluppo naturale per le compagnie petrolifere”. “Le salamoie di litio sono un gioco da ragazzi, a differenza delle griglie di ricarica e dei parchi eolici, dove [las empresas petroleras] Non hanno altro che capacità di project management, sono esperti nel pompaggio sotterraneo e di fluidi”. Secondo il Financial Times, l’interesse delle compagnie petrolifere va oltre la salamoia prodotta come sottoprodotto dell’estrazione del petrolio. Pertanto, osserva il giornale, Equinor ha riferito di “seguire da vicino” lo sviluppo della tecnologia e del mercato per l’estrazione del litio dalle salamoie geotermiche.

Fonte: Notizie RT