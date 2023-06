Scopri l’esperienza del Residence Inn by Marriott a Merida, Yucatan – Technocio

Conosciuta come la “Città Bianca”, Merida Yucatan affascina i visitatori con la sua ricca storia, l’architettura coloniale e la squisita cucina, ed è il luogo preferito da coloro che vogliono immergersi in tutto ciò che il Messico ha da offrire. È per questo motivo che il Residence Inn By Marriott Merida continua a fornire agli ospiti in cerca di un soggiorno prolungato la base ideale per esplorare le attrazioni locali.

Questa struttura si distingue per le sue spaziose suite, ognuna dotata di una cucina completa, che consente agli ospiti di godere della flessibilità di preparare i propri pasti e di avere uno spazio privato per rilassarsi dopo una giornata di scoperte. Che si tratti di un soggiorno di lavoro o di piacere, l’hotel Residence Inn by Marriott è perfettamente adatto alle esigenze dei viaggiatori alla ricerca di un’esperienza ampia e accogliente.

La sua proposta innovativa per soggiorni prolungati nella bellissima città di Merida, nello Yucatan, situata nel cuore di questa vibrante città, è progettata per offrire ai viaggiatori un’esperienza unica che unisce comfort, flessibilità e ospitalità eccezionale.

Oltre alle suite ben arredate, il Residence Inn by Marriott offre una varietà di servizi per rendere più piacevole il soggiorno degli ospiti. Una colazione a buffet giornaliera fornisce energia per iniziare la giornata, mentre la connessione Wi-Fi gratuita consente ai viaggiatori di rimanere in contatto con i propri cari e tenersi al passo con il lavoro.

“Merida è una destinazione meravigliosa ed eccitante e siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti un’esperienza di soggiorno prolungato che combini comfort e qualità in un ambiente accogliente”, ha affermato Lionel Reyes, direttore di RCD Hotels per Latam.

Il Residence Inn By Marriott Mérida mira a superare le aspettative degli ospiti, offrendo loro una casa lontano da casa mentre esplorano le attrazioni di Mérida e delle aree circostanti.