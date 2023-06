Primark cresce del 13% nel terzo trimestre grazie alle aperture e all’aumento dei prezzi

Primark continua a fare affidamento sulle nuove aperture per crescere. serie di moda basso costodi proprietà del conglomerato britannico AB Foods, ha chiuso il terzo trimestre Con vendite in aumento del 13% a cambi costantiSupportato dall’espansione del commercio al dettaglio e dall’aumento dei prezzi.

La società ha fatturato 1.988 milioni di sterline (2.319 milioni di euro). Per il periodo che termina il 27 maggio. In confronto, l’aumento del 7% è stato sostenuto da prezzi più elevati.

nell’accumulazione generale, I ricavi di Primark sono aumentati del 15% a tassi di cambio costanti a 6,226 miliardi di euro. E scontando le nuove aperture, l’incremento è stato del 9%. La società contribuisce per quasi la metà al fatturato del Gruppo AB Foods, che nello stesso periodo ammontava a 14.286 milioni di euro.

Primark è cresciuto del 7% su base “like-like” nel terzo trimestre

durante il terzo trimestre, Primark apre quattro nuovi negozi a Venezia (Italia), Walden Galleria (Buffalo, New York), Toledo (Spagna) e Bratislava (Slovacchia), Il primo in questo paese. Negli Stati Uniti, la società ha firmato il contratto di locazione per aprire il suo primo negozio in Texas.

In Spagna, Primark opera con una rete di 58 negozi, dopo l’apertura di un nuovo punto vendita a Lanzarote la scorsa settimana. Alla fine del 2022, l’azienda ha annunciato l’investimento di cento milioni di euro per una batteria da otto slot in Spagna e la ristrutturazione di diverse sue strutture entro due anni.

La catena ha 58 stabilimenti in Spagna, dopo l’apertura della scorsa settimana a Lanzarote

Escludendo le nuove aperture, Primark è cresciuto del 6% nel Regno Unito e del 7% nel resto d’Europa. “Come l’abbigliamento e gli accessori stagionali, le vendite di cosmetici si sono sviluppate particolarmente bene”, afferma l’azienda, che sottolinea anche la buona performance. Grandi magazzini Nei centri cittadini, quelli che hanno sofferto di più per l’epidemia.

Durante questo periodo, Primark ha anche continuato a implementare il suo nuovo modello di sito Web, che, pur non consentendo lo shopping (la catena ha sempre resistito all’e-commerce a causa dell’impatto sul margine), ha la possibilità di controllare l’inventario in negozio, tra gli altri servizi.

Solo nel terzo trimestre, il nuovo sito web di Primark verrà lanciato in Germania, Spagna, Italia e Stati Uniti, e in Francia poco dopo la fine del periodo. E nel resto dei mercati in cui opera sarà lanciato dopo l’estate.