Quest’anno il mercato dei beni di lusso crescerà fino al 12% e supererà …

Bain & Company ritiene di poter raggiungere i 380.000 milioni quest’anno e i 570.000 milioni entro il 2030.

Madrid, 26 anni (Europa Press)

Bain & Company prevede che il mercato dei beni di lusso crescerà quest’anno tra il 9% e il 12% rispetto al massimo storico, che nel 2022 ha raggiunto i 345.000 milioni di euro di valore di mercato, secondo l’ultima edizione del suo rapporto sul settore.

Lo slancio del settore è proseguito durante il primo trimestre del 2023, con una crescita compresa tra il 9% e l’11%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il mercato del lusso continuerà a crescere fino a raggiungere tra i 360.000 e i 380.000 nel 2023, rispetto ai 345.000 del 2022, secondo lo studio condotto dalla società di consulenza.

Il video di oggi Ayusu ha assunto la carica di presidente con avviso a sinistra:

“Non abbiamo paura di loro, la strada non fa per loro”

Bain & Company propone due scenari per il futuro del mercato dei beni di lusso: uno positivo che indica una forte crescita nel 2023 guidata dalla ripresa in Cina, crescita in Europa e America e crescita stabile delle vendite, e un altro scenario realistico con una crescita globale più ricercato. Rallentando i mercati più maturi, che potrebbero incidere negativamente sui consumi di beni di lusso.

Secondo queste previsioni, la crescita delle vendite nel mercato dei beni di lusso per la persona dovrebbe essere compresa tra il 5% e l’8% rispetto al 2022.

Guardando al 2030, la società di consulenza stima che il mercato dei beni di lusso per la persona continuerà a crescere, raggiungendo un valore compreso tra 530.000 e 570.000 milioni di euro, circa 2,5 volte la dimensione del settore nel 2020.

Maggiore fiducia dei consumatori

L’advisory globale attribuisce l’aumento a una serie di fattori, come il graduale calo dell’iperinflazione, il recupero della fiducia dei consumatori in Europa, la revoca delle restrizioni sanitarie in Cina prima dello shopping del capodanno cinese, nonché il sostegno dal Giappone e dal sud-est asiatico . sostenuto dal turismo.

Secondo lo studio, le differenze sono più evidenti in Paesi come gli Stati Uniti, dove già si prevede un rallentamento dovuto alla diffidenza dei consumatori nei confronti di una possibile recessione.

L’Europa, invece, ha iniziato l’anno forte, soprattutto grazie ai consumatori che “consumano di più”. Il problema potrebbe presentarsi in estate, secondo il consulente, perché è possibile che gli europei smettano di acquistare questo tipo di merce.

In termini di turismo internazionale, i primi visitatori cinesi stanno cominciando ad arrivare in Europa – cosa che sarà più evidente verso la fine dell’anno – ma si prevede che il gran numero di viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente arriveranno in Europa. diminuire.

Consumi “minori ma migliori”.

La relazione del consulente riflette anche che i consumi saranno “minori, ma migliori”, ovvero si tenderà a innalzare la qualità di tutte le categorie del lusso guidate da pezzi iconici e di lusso, come gli orologi, con modelli speciali e grandi marchi a trainare crescita e gioielli.

Anche le borse firmate sono un motore di consumo, secondo la società di consulenza, poiché sono sempre più viste come oggetti di valore. Per quanto riguarda le scarpe, anche se rallenta in Occidente, sta registrando un boom in Asia che va oltre le calzature sportive.

In termini di canali, esperienze e consumi di viaggi senza intermediari si fanno strada nel settore del lusso. Ha trionfato anche il modello monomarca grazie all’appetito per le esperienze offerte da alcuni negozi e all’evoluzione dei flussi di consumo. La vendita diretta mantiene una forte crescita, trainata dalla ripresa della tecnologia e delle vendite omnicanale 3.0.

Sfide e cambiamenti del mercato

Tuttavia, Bain & Company osserva che le pressioni normative in termini di sostenibilità stanno sfidando i marchi di lusso a decarbonizzare la loro catena del valore nei prossimi tre anni, quindi dovranno adeguare le loro proiezioni di crescita.

L’impatto futuro dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale (AI) influenzerà allo stesso modo tutte le fasi della catena del valore, poiché questa tecnologia ha il potenziale per rivoluzionare tutti i processi aziendali.

Bain & Company osserva che coloro che sono in grado di anticipare gli eventi e ottenere un vantaggio competitivo con le nuove tecnologie, così come coloro che lo fanno attraverso i canali di vendita digitali, “saranno i leader di domani”.

Per saperne di più