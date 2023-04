Il governo di Lula annuncia il ritorno del Brasile a Onasor

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Federazione, la sentenza entra in vigore entro 30 giorni, cioè dal 6 maggio.

Nel 2019, il presidente sconfitto Jair Bolsonaro ha riferito tramite i social network che il Brasile si sarebbe ritirato dal blocco, istituito sulla base di un trattato istitutivo firmato nel maggio 2008 dai governi di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana , Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay e Venezuela.

Bolsonaro ha anche annunciato in questa occasione la creazione del South American Progress Forum (PROSOL), composto da Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay e Perù, oltre al Brasile.

Nel 2010, la federazione era composta da 12 stati del Sud America con una popolazione di quasi 400 milioni. Da allora, alcuni paesi si sono ritirati da Unassur, principalmente a causa di divergenze politiche. L’abbandono del Brasile nel 2019 è avvenuto con la decisione del governo precedente”, osserva ora l’attuale amministrazione.

Secondo l’annuncio ufficiale, oltre al Brasile, anche l’Argentina ha annunciato che tornerà nel blocco, che attualmente comprende Bolivia, Guyana, Suriname e Venezuela come membri, oltre al Perù (in attesa).

Il 16 marzo Lula ha sostenuto il rafforzamento del Mercato comune meridionale (Mercosur), la riorganizzazione di Unassur e il miglioramento della politica delle relazioni estere.

È impossibile immaginare un paese ricco circondato da poveri da ogni parte. “Il Brasile, in quanto fratello maggiore dei paesi sudamericani, deve assumersi la responsabilità di far crescere gli altri con noi”, ha detto l’ex sindacalista della città meridionale di Foz do Iguaçu con il suo omologo paraguaiano, Mario Abdo Benitez.

Alla cerimonia di inaugurazione dell’economista Eino Phiri come direttore nazionale della centrale idroelettrica Penacional di Itaipu, ha osservato che il colosso sudamericano “ha bisogno di coniugare la crescita economica con il progresso sociale dei suoi partner e avere la grandezza di condividere tutto con i vicini Questa cosa bella sta succedendo con i brasiliani».

lam/ocs