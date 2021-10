Il governo venezuelano boicotta il dialogo con l’opposizione per una difficile estradizione negli Stati Uniti

(EFE). – A seguito dell’estradizione di Alex Saab, il presunto frontman di Nicolas Maduro, negli Stati Uniti, il governo del Venezuela ha boicottato il dialogo che ha avuto luogo con l’opposizione dallo scorso 13 agosto e la cui quarta sessione dovrebbe iniziare domenica 17 ottobre nella capitale messicana.

L’annuncio è stato dato sabato dal presidente dell’Assemblea legislativa e capo della delegazione ufficiale al Dialogo, Jorge Rodriguez, che ha accusato della situazione Stati Uniti, Colombia e opposizione.

“La nostra delegazione annuncia la sospensione della sua partecipazione al tavolo dei negoziati e del dialogo, e quindi non parteciperemo al tour che doveva iniziare domani, 17 ottobre a Città del Messico, in una profonda espressione della nostra protesta contro l’aggressione sfrenata contro il persona. E l’inaugurazione del nostro delegato, Alex Saab”, ha detto Rodriguez.

Saab, detenuto il 12 giugno dello scorso anno a Capo Verde su richiesta degli Stati Uniti in un caso di riciclaggio di denaro, è stato nominato membro della squadra negoziale del governo venezuelano, che lo difende anche come diplomatico.

Rodriguez, che era accompagnato dall’intera delegazione governativa, ha definito l’estradizione un “atto illegale” e una “violazione” del diritto internazionale.

Inoltre, ha accusato il governo di Ivan Duque, gli Stati Uniti e l’opposizione “guidata da Juan Guaido e Leopoldo Lopez” per l'”aggressione” contro il Venezuela.

Le autorità venezuelane hanno nuovamente arrestato sei amministratori delegati di Citgo, tra cui cinque americani

“Questo atto illegale e disumano, dannoso per il diritto internazionale, costituisce un nuovo atto di aggressione degli Stati Uniti contro la Repubblica Bolivariana del Venezuela, dato che Alex Saab è stato incluso dal nostro Paese come membro a pieno titolo del processo di dialogo e negoziato in Messico.”

Ha anche detto che la vita di Saab era “in pericolo” per mano del sistema giudiziario statunitense, che aveva chiesto il suo rilascio.

In risposta, le autorità venezuelane hanno nuovamente arrestato sei dirigenti Citgo, tra cui cinque americani, che erano agli arresti domiciliari, secondo il quotidiano. New York Times, Che è stato citato dall’avvocato di uno dei detenuti.

Secondo quell’avvocato, Jesus Alejandro Loreto, che rappresenta Tomio Fadel, membri della polizia di intelligence venezuelana si sono presentati sabato pomeriggio a casa del suo cliente e lo hanno portato via. “Non sappiamo dove, perché e perché”, ha confermato l’avvocato al giornale.

L’opposizione, invece, che ha più volte chiesto l’estradizione dell’imprenditore, ne ha celebrato l’effetto, cosa che, secondo le sue anticipazioni, sarebbe avvenuta “prima o poi”.

Il leader dell’opposizione Juan Guaido ha elogiato il sistema giudiziario di Capo Verde e ha respinto la risposta del governo all’estradizione di Saab interrompendo il dialogo.

Guaido ha definito irresponsabile la decisione del governo e lo ha accusato di eludere “l’attenzione urgente al Paese”.

Allo stesso modo, anche il rappresentante di Guaido negli Stati Uniti, Carlos Vecchio, e gli ex parlamentari Julio Borges e Delsa Solorzano hanno celebrato una difficile estradizione e hanno convenuto che “la giustizia è sempre fatta”.

“Non ci sono emarginati. Prima o poi tutti coloro che hanno saccheggiato il Venezuela e commesso crimini contro l’umanità cadranno. La giustizia arriva sempre. Dopo un lungo e complicato processo, Alex Saab, il più grande gangster di Maduro, viene consegnato agli Stati Uniti., Cilia “, ha detto il rivale Carlos Vecchio. Sul suo account Twitter “Flores e il suo ambiente”.

“L’estradizione di Alex Saab negli Stati Uniti è un passo essenziale che porta alla giustizia e alla verità di fronte alla rete di saccheggi, corruzione e criminalità organizzata che oggi sostiene e alimenta il regime di Maduro”

Da parte sua, Borges ha osservato che “l’estradizione di Alex Saab negli Stati Uniti è un passo essenziale che conduce alla giustizia e alla verità di fronte al saccheggio, alla corruzione e alla rete di criminalità organizzata che oggi sostiene e alimenta il regime di Maduro”.

Allo stesso modo, Solorzano, che ha applaudito alla decisione di Capo Verde, ha sottolineato che “la giustizia viene sempre”.

Da parte loro, gli Stati Uniti hanno annunciato che Saab comparirà per la prima volta lunedì prossimo davanti a un giudice a Miami.

“Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti esprime la nostra gratitudine al governo capoverdiano per la sua assistenza e perseveranza in questa complessa questione, e la sua ammirazione per la professionalità del sistema giudiziario capoverdiano”, ha affermato la portavoce del Dipartimento di Giustizia Nicole Navas.

Saab, che è detenuto a Capo Verde dal giugno 2020, deve affrontare accuse federali negli Stati Uniti per presunto riciclaggio fino a 350 milioni di dollari presumibilmente truffati attraverso il sistema di controllo dei cambi del Venezuela.

Secondo l’accusa, tra novembre 2011 e settembre 2015, Saab e il suo braccio destro, Alvaro Enrique Pulido, hanno cospirato con altri individui per riciclare i loro profitti illegali e trasferirli dal Venezuela su conti bancari negli Stati Uniti, motivo per cui Washington ha giurisdizione nel caso.

Inoltre, nel maggio 2019, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a Saab per la sua presunta partecipazione a diversi programmi di corruzione su larga scala, relativi alla costruzione di alloggi popolari e alla distribuzione di cibo ai più poveri. . e operazioni illegali con oro venezuelano.

Secondo OFAC, Saab e Pulido sono riusciti a raggiungere il vertice del regime di Maduro attraverso Celia Adela Flores, la moglie del presidente, i loro figli Walter, Yoser e Yuswal, e il loro cugino, Carlos Erica Malpica Flores.

L’OFAC sanziona tutti loro, e molti altri, per essere parte di una “rete di corruzione e nepotismo”.

