Il Kenya introdurrà gli ID digitali ai cittadini entro la fine dell’anno

Il governo keniota prevede di lanciare il proprio sistema di identificazione digitale nel dicembre 2023, dopo un periodo di prova di due mesi. Lo ha affermato il presidente keniota William Ruto, il cui discorso si è svolto presso lo stabilimento di assemblaggio di elettrodomestici dell’Africa orientale in Kenya, sul fiume Athi Menzionato sopra Secondo i media locali il 30 ottobre:

“L’identificazione digitale, che per noi è stato un grosso problema per molto tempo, sarà in modalità pilota per i prossimi due mesi. Tutte le parti interessate e i ministeri competenti mi hanno assicurato che saremo in grado di lanciare la DNI digitale a dicembre.

L’identità digitale sarà introdotta nel Paese insieme al sistema Maisha Namba, un sistema di numeri di identità personale permanente che vengono assegnati ai cittadini keniani al momento della registrazione. Il sistema di identificazione comune aiuterà il Paese a digitalizzare i propri archivi e a fornire ai cittadini un accesso più rapido alle risorse governative, educative e mediche.

Come spiegare Ad agosto, il segretario principale per l’immigrazione e i servizi al cittadino, Julius Pittock, ha dichiarato:

“Il sistema di identificazione digitale fornirà ai keniani un modo sicuro e affidabile per verificare la propria identità per vari scopi come l’accesso ai servizi governativi, l’apertura di conti bancari e i viaggi. […] “Contribuirà inoltre a ridurre le frodi e la corruzione e a migliorare l’efficienza”.

A settembre Pittock ha esortato le aziende private a farlo Abbraccio Sistemi di identificazione digitale, perché “abilitano soluzioni innovative come il mobile banking e le reti di agenti, trasformando le operazioni di e-commerce”. Ha promesso che il governo garantirà che il design digitale DNI “facilita il commercio e facilita le transazioni commerciali”.

Nel giugno 2023, la Banca Centrale del Kenya ha espresso dubbi sulla necessità di implementare una valuta digitale della banca centrale nel breve e medio termine, citando “altre soluzioni innovative attorno all’ecosistema esistente” che potrebbero affrontare le “vulnerabilità” del Kenya in termini di pagamenti .

