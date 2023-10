Hong Kong sta introducendo il proprio progetto pilota sulla valuta digitale della Banca centrale (CBDC).

L’Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) si sta preparando per la seconda fase del suo programma pilota e-HKD (dollaro elettronico di Hong Kong) dopo aver annunciato il completamento con successo della prima fase di prova della sua valuta. Valuta digitale della Banca centrale (CBDC) interno.

L’Autorità monetaria di Hong Kong ha lanciato il programma pilota e-HKD nel novembre 2022 per valutare la fattibilità commerciale di una CBDC on-premise come parte della strategia “Fintech 2025”. La prima fase è dedicata allo studio dell’e-HKD in sei aree, tra cui pagamenti su larga scala, pagamenti programmabili, pagamenti offline, depositi simbolici, regolamento delle transazioni Web3 e regolamento delle risorse token.

Riepilogo dei piloti per categoria e partecipanti. Fonte: hkma.gov.hk

Dettagli dei risultati Sperimentazione di fase I dell’e-HKDLui un report L’HKMA ha evidenziato la programmabilità, la tokenizzazione e la liquidazione atomica come tre aree chiave in cui la valuta digitale della banca centrale di Hong Kong potrebbe avvantaggiare consumatori e imprese.

Copie elettroniche di HKD emesse da tre banche emittenti di banconote. Fonte: hkma.gov.hk

Il rapporto diceva:

“La prossima fase del progetto pilota e-HKD si baserà sul successo della prima fase e cercherà di esplorare nuovi casi d’uso per l’e-HKD”.

L’Autorità monetaria di Hong Kong prevede di “approfondire” alcuni dei casi d’uso per i quali le applicazioni CBDC si sono mostrate promettenti in una sperimentazione di Fase 1. Considerazioni tecniche mostrano una tendenza verso l’utilizzo di un design basato sulla tecnologia di contabilità distribuita (DLT) con interoperabilità e in mente la scalabilità.

Un approccio a tre tracce per la potenziale implementazione di e-KHD. Fonte: hkma.gov.hk

Come descritto sopra, il programma CBDC di Hong Kong consiste in un approccio in tre fasi: sviluppo dello strato di base, prove di settore e miglioramenti iterativi e lancio completo. Il progetto pilota e-HKD, che è alla sua seconda fase, è attualmente supportato da istituzioni pubbliche e private per garantire la fattibilità commerciale per entrambe le parti.

L’Autorità monetaria di Hong Kong ha affermato che continuerà a lavorare anche sulle iniziative della prima fase, come la creazione delle basi legali e tecniche per l’e-HKD.

Oltre agli sforzi CBDC nazionali, diverse banche centrali e commerciali si sono riunite nell’ambito del progetto mBrigde per esplorare soluzioni di pagamento transfrontaliere più veloci, più economiche e più trasparenti.

Il 25 settembre, il CEO di HKMA Eddie Yeo ha rivelato che mBridge si sarebbe espanso e lanciato con l’adesione di nuovi membri bancari provenienti da Cina, Hong Kong, Tailandia ed Emirati Arabi Uniti.

“Non vediamo l’ora di accogliere più banche centrali che aderiscano a questa piattaforma aperta. Molto presto lanceremo quelli che chiamiamo prodotti minimi vitali, con l’obiettivo di aprire la strada alla graduale commercializzazione di mBridge”, ha aggiunto Yu.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.