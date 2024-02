Il Krav Maga, da Israele al mondo, cresce in Italia – Politica

(ANSA) – ROMA, di Ariel Ferrero – Il nome Krav Maga (combattimento a contatto, in ebraico), il sistema ufficiale di combattimento e autodifesa utilizzato dalle Forze di Difesa israeliane, ha guadagnato popolarità in gran parte dell'Europa, in Italia. In particolare, decine di scuole, in Sud America, Brasile e Argentina, sono in testa al trend.

Fu Imi Lichsenfeld ad iniziare a sviluppare questa tecnica di combattimento corpo a corpo alla fine degli anni '30 del secolo scorso, durante gli anni del nazismo. A poco a poco incorporò altre discipline e creò uno dei migliori sistemi di arti marziali al mondo.

Nato a Budapest, Lichenfeld arrivò in Israele (allora sotto il mandato britannico della Palestina) nel 1940 e iniziò a insegnare il combattimento corpo a corpo all'Haganah, l'esercito clandestino ebraico.

La storia di Imi, le sue origini e soprattutto la sua intuizione che venti di tempesta e di cambiamento stanno arrivando in Europa per la comunità ebraica, sono racchiusi in un libro che ha appena pubblicato (in portoghese e ora in spagnolo e presto in altre lingue, come l'italiano e il inglese), Kobi Lichtenstein: “Krav Maga, l'eredità di Imi Lichenfeld”.

“Il Krav Maga di Imi è in grado di affrontare una situazione spiacevole, mira a dare alla persona fiducia in se stessi e controllo emotivo”, spiega all'ANSA “Mestre Kobi”, come lo chiamano i suoi discepoli. “È un modo diverso di vedere la vita, e non sarei dove sono oggi se non fosse stato per Krav.”

Con questa eredità alle spalle, Lichtenstein è considerato il promotore del Krav Maga in America Latina.

A partire dal 1990, dopo essersi espanso in Europa, in particolare in America Latina, Kobe portò quella che considerava una tecnica “stile di vita” in Brasile e successivamente in Argentina.

Fondatore della Federazione Sudamericana di Krav Maga in Brasile, Lichtenstein ha spiegato che la proposta riguardante altre attività è “diversa. Le persone con relativamente poco tempo di allenamento possono fare grandi cambiamenti e sentire di poter vivere in modo diverso”.

“Sapevo che il Krav Maga sarebbe arrivato ovunque, ma non pensavo che il nome sarebbe diventato popolare così velocemente”, dice Gobi, un esperto di sicurezza nazionale israeliano che ha partecipato a diverse missioni speciali per l'esercito israeliano. Anni '80..

Per Lucian Terroir, che dirige la sede di Buenos Aires della federazione sudamericana, “il Krav Maga non è solo uno stile di vita, ma una filosofia in grado di definire i percorsi della vita”.

“Per me, fare Krav Maga è il mio lavoro, è il mio divertimento, guida le mie decisioni su dove vivo nel mondo e, fondamentalmente, mi rende felice”, dice.

Il libro “Krav Maga, The Legacy of Imi Lichenfeld” ripercorre la vita di Imi e spiega in dettaglio la storia del sistema ufficiale di combattimento e difesa personale utilizzato dalle forze di difesa e sicurezza israeliane.

Tra le altre cose, il libro spiega che i movimenti naturali di Imi possono essere usati per la difesa e il combattimento, e che i suoi punti deboli e sensibili sono sensibili ai suoi avversari e nemici.

Con l'indipendenza di Israele, il Krav Maga divenne l'unica filosofia di sicurezza adottata dall'IDF, dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF), dalla polizia e dai nuovi servizi segreti.

In effetti, il nome Krav Maga apparve a metà degli anni '50, fino ad allora si chiamava semplicemente autodifesa o “im-autodifesa”.

Questa tecnica è molto popolare in Europa. Soprattutto in Italia, ci sono decine di scuole in tutto il Paese.