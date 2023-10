Il libro “10 Tours con Jerónimo Saavedra” in mostra al Centro Culturale Caja Canarias La Palma

Giovedì prossimo, 5 ottobre, nel suo spazio culturale a La Palma (Plaza de España, 3. Santa Cruz), la Fondazione CajaCanarias ospiterà la presentazione del libro “10 passeggiate con Jerónimo Saavedra”, scritto dallo scrittore José A. Luján . L’evento, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, avrà inizio alle 19,30 e, oltre al suddetto autore, parteciperanno lo stesso Jerónimo Saavedra, Elsa López e Juan Francisco Capote.

Come ricorda Jose A., Lujan: “A livello personale, la mia visione lontana di Jerónimo Saavedra risale al pomeriggio trascorso all’Università di La Laguna, quando lasciò la Biblioteca Centrale il professore associato di Storia dell’arte, Carlos Pérez Reyes, originario di Araucas, e io ho verificato personalmente che un gruppo di gentiluomini, vestiti con papillon e giacche o giacche di pelle scamosciata, non comuni nel campus, occupavano l’atrio dell’università.

Nato il 3 luglio 1936 a Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra è il protagonista del volume presentato nello spazio culturale CajaCanarias a La Palma.Possiede un dottorato in giurisprudenza, un diploma in economia aziendale e una laurea in Economia e Commercio. tenere traccia della cattedra. Giurisprudenza presso l’Università di Las Palmas. Capo del Governo delle Isole Canarie dal 1983 al 1987 e dal 1991 al 1993, è stato anche Ministro della Pubblica Amministrazione (1993) e dell’Istruzione e della Scienza (1995) nel Governo spagnolo.