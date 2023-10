Il Madrid ricorderà che Ramon Lobo ha dato il nome a uno spazio pubblico e riconoscerà anche Drago e María Jiménez

Madrid, 30 ottobre (Stampa Europea) –

La capitale ricorderà il giornalista e corrispondente di guerra Ramon Lobo dando il suo nome a uno spazio pubblico della città, un riconoscimento che Madrid darà anche a creativi recentemente scomparsi come lo scrittore Fernando Sánchez Drago e la cantante María Jiménez.

La proposta avanzata dal Partito Socialista dei Lavoratori ha ricevuto il sostegno di tutti i gruppi politici e prevede anche l’installazione di una targa commemorativa sulla facciata dell’ultima casa di Ramón Lobo. La proposta prevede la pubblicazione di una raccolta delle sue rubriche più importanti sui giornali da parte della tipografia comunale e in collaborazione con amici giornalisti che accettano volontariamente l’incarico.

“Diceva che la realtà esiste nelle persone comuni, esiste nei perdenti e nelle loro storie. Ramon, che aveva un occhio che gli permetteva di vedere quello che nessun altro vedeva, perché per lui nessuno era invisibile. Era un uomo buono e aveva una gentilezza che andava avanti.” Qualunque cosa scrivesse, si faceva amicizia ovunque andasse con uno sguardo furbo e malizioso, con un senso dell’umorismo che lo faceva uscire sorridente nei momenti più difficili e con infinite battute cattive.Cancelliere socialista Enma Lopez ha descritto che era impossibile non ridere.

Il consigliere ha sottolineato che Ramón Lobo “è sempre stato capace di dire parole difficili in situazioni difficili e ha cercato anche di insegnarlo al resto dei giornalisti perché, tra le altre cose, è stato anche un grande insegnante di giornalisti”.

La delegata alla Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha sottolineato “l’intelligenza, il sarcasmo e il senso dell’umorismo” di Lobo, parole seguite da un annuncio, e che il Consiglio di amministrazione “aprirà una linea di apprezzamento anche ad altre persone che se ne sono andate di recente”. , come Alberto Annaud, e il pittore José Lucas, lo scrittore Fernando Sánchez Drago, l’artista María Jiménez e lo scrittore ed editore Mario Tascón, sono persone che hanno influenzato la vita culturale e sociale di Madrid, proprio come ha fatto Ramón Lobo.

Il consigliere della Fox, Fernando Martinez Vidal, ha mostrato il sostegno del suo gruppo all’iniziativa, nonostante Lobo fosse un uomo di sinistra e che “insultasse Fox sui suoi social network”. “Siamo di fronte a un bravo giornalista con il dono di trasmettere l’orrore di cui a volte gli esseri umani sono capaci. Ha seguito guerre in Serbia, Bosnia, Croazia, Kosovo, Cecenia, Iraq, Nigeria, Afghanistan, Liberia, Ruanda… Noi non ho problemi a riconoscere i meriti di chi li ha mostrati nella vita”, ha affermato.

Il portavoce di Mas Madrid, Reyes Maestre, ha chiesto una proposta del genere per “mettere da parte l’ideologia e mettere l’umanità sul tavolo”. Ha sottolineato che Ramon Lobo “è stato un giornalista e un uomo che ha insegnato cosa dovrebbe dire il giornalismo sulle guerre e come dovrebbe essere detto”. “Ci ha insegnato a non rimanere in silenzio e a costruire sempre la nostra opinione con argomenti, idee, dati ed esperienze, finché non viene ascoltata”, ha sottolineato.

“Ci ha insegnato molto sull’orrore e sulla bellezza e anche molto sulla morte, perché Ramon Lobo sapeva che sarebbe morto e ci ha lasciato con tanta voglia di vivere, tanta gioia e tanta dignità fino all’ultimo momento”. “, ha elogiato il leader dell’opposizione.

Non ha voluto lasciare il podio senza ricordare un articolo pubblicato dal quotidiano “El Pais” nel dicembre 2004 dal titolo “Parole sul muro israeliano”. “La barriera che separa la Cisgiordania si riempie ogni giorno di scritte che inneggiano alla libertà”, si legge nell’articolo.Sappiamo che in questi giorni Ramon parlerà di quell’altra terribile guerra che ancora una volta danneggia la popolazione civile, quindi sarà un cosa molto bella e giusta: “Che un professionista come lui riceva l’onore che merita nella sua città”.

Onorare le banche come nel Regno Unito

La socialista Enma Lopez ha portato in plenaria la tradizione britannica di ricordare i defunti sulle panchine cittadine utilizzando piccole targhe, un tributo che Ramon Lobo associa alle sue radici britanniche.

“So che è insolito a Madrid, ma penso che sia una bella usanza. Penso che non ci sia persona migliore di lui per iniziare una tradizione che potrebbe essere molto bella”, ha suggerito il consigliere del PSOE.

Ramón Lobo è morto il 2 agosto a Madrid, città dove aveva vissuto fin dal suo arrivo in Spagna nel 1960. Conosciuto come uno dei principali corrispondenti di guerra della stampa spagnola, era nato in Venezuela nel 1955, figlio di padre spagnolo . Padre e madre.Inglese.

Ramon Lobo si è laureato in Giornalismo presso l’Università Complutense di Madrid (UCM) nel 1975. Da allora ha lavorato in innumerevoli media, da Radio Intercontinental a Heraldo de Aragon, Radio 80, Expanción, Cinco Dias, La Gaceta de los Negocios, il . Sol, Cadena Ser, ElDiario.es o Infolibre, anche se gran parte della sua carriera giornalistica è stata trascorsa a El País.

Per due decenni ha coperto i principali conflitti internazionali per questo giornale, dalla Bosnia e Cecenia, all’Iraq, Afghanistan e Libano, fino alla Sierra Leone, Congo e Ruanda.

Tra i suoi riconoscimenti ricordiamo il Premio Giornalistico Cirilo Rodríguez, assegnato dall’Associazione della Stampa di Segovia (2001), il Premio Culture per la Coesistenza a Melilla (2005), il Premio José Manuel Burquet (2010), il Premio Club Internazionale della Stampa (2013) o la Cattedra Internazionale . Premio Manu Lijoynich (2022).

Ha firmato centinaia di relazioni ed è stato autore di “L’eroe inesistente”. I viaggi di un corrispondente di guerra nel cuore delle tenebre di fine secolo (1999)’; “Africa Island” (2001) sulla guerra in Sierra Leone e i bambini soldato; “Quaderni di Kabul”. Storie di donne, uomini e bambini intrappolati nella guerra (2010); “Il viaggiatore di Grozny e altre storie sul calcio e sulla guerra” (2012); “Tutti gli emarginati” (2015); The Day Kapuscinski Died (2019) e il libro di memorie Vanishing Cities. Paure, solitudine e pandemie in un mondo globalizzato (2020).