ESA e JAXA stanno preparando il satellite EarthCARE per il lancio a maggio

L’Agenzia spaziale europea e la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) si stanno preparando a raggiungere un’importante pietra miliare nell’osservazione della Terra con l’avvicinarsi del lancio del satellite EarthCARE (Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer). Il satellite dovrebbe essere consegnato al sito di lancio di Vandenberg in California all’inizio di marzo, dove sarà preparato per il decollo su un razzo SpaceX Falcon 9 a maggio.

Dopo anni di sviluppo rigoroso e test approfonditi, Il satellite è ora nella fase finale di test in Europa Prima di essere spedito al sito di lancio all’inizio del prossimo anno. Poiché il cambiamento climatico globale ha un impatto sempre maggiore sul pianeta, gli strumenti e le tecnologie avanzati di EarthCARE sono pronti a fornire dati preziosi per la ricerca sul clima, migliorare la precisione dei modelli climatici e supportare le previsioni meteorologiche numeriche.

particolarmente, EarthCARE risponderà ad alcune importanti domande scientifiche riguardanti il ​​ruolo svolto dalle nuvole e dagli aerosol Riflettendo la radiazione solare incidente nello spazio e intrappolando i raggi infrarossi emessi dalla superficie terrestre. Questo delicato equilibrio è un fattore importante nella regolazione del clima della Terra.

Sebbene sia noto che le nuvole svolgono un ruolo molto importante nel riscaldamento e nel raffreddamento dell’atmosfera, rimangono una delle maggiori incertezze nella nostra comprensione di come l’atmosfera guida il sistema climatico. La suite unica di quattro strumenti di EarthCARE fornirà una visione completa dell’interazione tra nuvole, aerosol e radiazioni.

Il suo radar per la profilazione delle nuvole fornirà informazioni sulla struttura verticale e la dinamica interna delle nuvole, il suo lidar atmosferico fornirà informazioni sulla sommità delle nuvole, sui profili dei cirri e sugli aerosol, il suo imager multispettrale fornirà una panoramica della scena a più lunghezze d’onda e la sua banda larga radiometro La gamma riflette la radiazione solare e la radiazione infrarossa in uscita.

Il fatto che queste diverse misurazioni vengano effettuate contemporaneamente consente agli scienziati di comprendere meglio il bilancio delle radiazioni della Terra. EarthCARE è il più grande satellite Earth Explorer dell’ESA fino ad oggi e, con un pacchetto di strumenti così completo, non sorprende che lo sviluppo e i test siano stati complessi nel corso degli anni.

nei giorni scorsi, Il satellite ha trascorso circa 12 mesi presso il centro test ESTEC dell’Agenzia spaziale europea Nei Paesi Bassi, il più grande impianto di test satellitari in Europa. Questa struttura di 3.000 metri quadrati, a controllo ambientale, contiene apparecchiature di prova per simulare tutti gli aspetti dell’ambiente spaziale, dal vuoto e le temperature estreme dell’orbita terrestre al rumore violento e alle vibrazioni dei lanci di razzi.

Una volta completati questi test nei Paesi Bassi, il satellite è stato inviato ad Airbus in Germania per l’ultima tornata di test, che comprendeva prove dell’effetto trasmesso alla separazione dall’anello adattatore del razzo.

Dirk Bernerts, Project Manager di ESA EarthCARE, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di vedere EarthCARE in condizioni eccellenti, poiché i test hanno dimostrato che il satellite resisterà ai rigori del decollo e al duro ambiente dello spazio. Presto ci prepareremo per il lancio e quindi attendo con ansia che il nostro satellite fornisca i dati tanto necessari.” alla comunità scientifica. In effetti, Il mese prossimo terremo un seminario di validazione scientifica Per aiutare a presentare alla comunità scientifica i prodotti, gli strumenti, i database e altro ancora di EarthCARE.