Il messaggio di Johnny Sexton dopo il suo ritiro professionale

L’apertura storica dell’Irlanda Johnny Sexton Si è ritirato dal rugby All’età di 38 anni, ha sviluppato un’impressionante carriera internazionale a livello di club e nazionale: la sua ultima partita è stata in un contesto di torneo. Sconfitta del Clover contro la Nuova Zelanda A Quarti di finale Subordinare mondo. Anche se ha annunciato la notizia in vista di Francia 2023, l’ex giocatore adesso c’è Ha scritto un messaggio sui suoi social.

“Il ritiro non è mai un passo facile per un atleta professionista, ed è particolarmente difficile dopo le montagne russe di emozioni che ho vissuto nelle ultime settimane in Francia. La tristezza e la frustrazione per non essere in grado di progredire ulteriormente persiste, ma la sensazione generale è quello che sento… “Sono orgoglioso di aver giocato con un gruppo di giocatori così impegnato e talentuoso.”

Sexton è stato un elemento fondamentale della squadra irlandese nella Coppa del mondo per club (RWC) e per lungo tempo si è guadagnato il riconoscimento di essere uno dei giocatori. I migliori editoriali del mondo. In effetti, è successo 15 titoli Nel suo record se le sue prestazioni nella squadra irlandese vengono combinate con le sue prestazioni in LeinsterCeltic FC dove ha trascorso gran parte della sua carriera.

Il suo percorso da giocatore è iniziato nel Collegio Santa Maria E vai avanti University College di Dublino, due istituzioni in cui ha plasmato e sviluppato il rugby prima di passare alla squadra del Leinster, nella quale ha giocato in due periodi: 2006-2013 e 2015-2023. Nel mezzo aveva un gradino Gara 92 da Parigi.

La sua prima apparizione internazionale risale a 2009 E per tutta la sua carriera Ha indossato la maglia della Nazionale 119 volteHa segnato più di mille punti (1.108), che sono i numeri che lo rendono il migliore Cannoniere storico Dall’Irlanda.

Ha vinto quattro volte il Campionato delle Sei Nazioni (2014, 2015, 2018 e 2023) e due con Slam compresi Nel 2018 e nel 20123. Il suo grande obiettivo era raggiungere la finale dei Mondiali con l’Irlanda, ma la sconfitta ai quarti contro gli All Blacks finì per privarlo di quel sogno.

A livello di club, Sexton ha vinto tutto con il Leinsterincluso Quattro Coppe dei Campioni (2009, 2011, 2012 e 2018), Challenge Cup 2013 e Sei titoli della Celtic LeagueChe era noto anche come PRO 14 ed è attualmente lo United Rugby Championship, nel 2008, 2013, 2018, 2019, 2020 e 2021.