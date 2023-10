Ron alimenta il sogno di qualificarsi per il Torino a Basilea | Giro dell’ATP

Holger Röhn sembra aver recuperato ciò che ha perso a Basilea. Questo giovedì è riuscito ad aggiungere più di una vittoria al torneo per la prima volta da luglio a Wimbledon. Dopo aver battuto all’esordio il serbo Miomir Kekmanovic, il danese ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez 7-6 (2), 6-1 raggiungendo i quarti di finale dei Campionati svizzeri indoor di Basilea.

Questa è la prima volta che si qualifica per i quarti di finale su campi veloci dallo scorso marzo ad Acapulco. La loro siccità è finita nel momento più opportuno: proprio per rilanciare le loro speranze di conquistare uno dei tre posti disponibili per le Nitto ATP Finals, che si disputeranno il 12 novembre a Torino, tra i primi otto piazzamenti di questa stagione.

Ron, ottavo nella classifica dell’evento, ha iniziato la sua terza partita contro Baez (ora in testa alla storia della coppia per 2-1) sapendo che due dei suoi inseguitori avevano perso all’inizio della giornata: il numero 9 Taylor Fritz contro Alexander Shevchenko (6) . -7, 7-6, 7-6) e il numero 11 Casper Ruud con Dominik Stricker (6-4, 3-6, 7-6). Una vittoria rafforzerebbe la loro determinazione a qualificarsi per la prima volta al torneo di fine anno, ed è esattamente ciò che hanno ottenuto.

Ha salvato l’unico break point che ha dovuto affrontare con il servizio (nel secondo game della partita) e ha rotto il suo avversario due volte finendo per vincere in un’ora e 29 minuti. Questo risultato gli permette di condurre 130 punti su Fritz n.9 in Gara A a Torino e 375 punti di vantaggio su Ruud n.11.

“È stata dura nel primo set. Penso che stesse servendo bene. Mi ci è voluto un po’ per trovare il ritmo per recuperare”, ha detto Ron nella sua intervista in campo. “Ma sono rimasto lì, concentrato sul mio servizio e sono riuscito ad alzare il mio livello nel tie-break.” . Da lì ho costruito un tennis migliore.

Un’altra vittoria permetterà al sesto posto nella classifica ATP di Pepperstone di restare in classifica dopo Basilea. Da allora, se batte l’argentino Tomás Echeverri nei quarti di finale, raggiungerà i 3.280 punti nella Race to Torino, e il numero 10 Hubert Hurkacz potrebbe raggiungere i 3.265 punti solo vincendo il titolo a Basilea.

“Devo prepararmi bene e spero di poter disputare un’altra grande partita domani”, ha detto Ron, che ora ha 90 vittorie nelle sue partite dell’ATP Tour e 40 vittorie in questa stagione. Venerdì giocherà il suo primo incontro nell’ATP Tour contro Echeverry, il numero 32 del mondo che ha appena battuto Sebastian Korda e Andy Murray.

Negli altri risultati della giornata, Felix Auger-Aliassime è stata l’altra testa di serie che potrebbe avanzare giovedì. Il canadese ha sconfitto l’olandese Boteach van de Zandschulp 6-4, 6-2 in 81 minuti, diventando il prossimo avversario di Shevchenko, che ha sorpreso Fritz in una partita senza pause, con tre tie-break in cui ha salvato 15 break point. Affronta il suo servizio. Inoltre, ha salvato due match point sul 5-6 nella partita decisiva.

In totale sono stati eliminati quattro semi al giorno. Oltre a Fritz Ruud, hanno salutato anche il cileno Nicolas Jarry e l’australiano Alex de Minaur. La prima è caduta sul francese Ugo Humbert 7-6 (3), 7-6 (4), mentre la seconda ha perso contro l’olandese Talon Grikspor 6-4, 6-3.