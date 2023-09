Il mistero delle palline risalenti a 1,4 milioni di anni fa: chi le ha realizzate e perché?

Nel 1959, mentre gli scienziati stavano lavorando in un sito di 1,4 milioni di anni a Ubaidiya, nel nord di Israele, rimasero molto perplessi dalla presenza di quasi 600 sfere di pietra di soli pochi centimetri di diametro (tra le dimensioni di una prugna e quelle di di una prugna). palla da tennis), nonché alcune ossa umane e migliaia di comuni strumenti di pietra, come le asce.

Gli UFO non sembrano avere alcuno scopo specifico e hanno dato inizio a una controversia che non è stata risolta da più di sessant’anni. Per inciso, questo dibattito è stato incoraggiato da molte scoperte simili in altri siti africani ed eurasiatici. Queste sfere rocciose, classificate come “sferoidi”, compaiono frequentemente nella documentazione fossile, in un ampio periodo di tempo che inizia circa 2 milioni di anni fa e termina circa 70.000 anni fa.

I rifiuti provenienti dalla produzione di altri strumenti vengono smaltiti intenzionalmente o semplicemente involontariamente? Se viene prodotto, qual è il suo scopo? In effetti, queste sfere di pietra sembrano non avere alcun uso degno di nota e molti credono che potrebbero essere detriti prodotti quando furono realizzati altri strumenti. Oppure anche i cavalli li “fabbricano” colpendo ripetutamente con gli zoccoli il terreno roccioso.

Ora, un team di ricercatori israeliani e spagnoli (dell’Università Ebraica di Gerusalemme e dell’Istituto Catalano di Ecologia Umana ed Evoluzione Sociale) ha fatto luce sul mistero e, sebbene lo scopo degli sferoidi rimanga poco chiaro, il loro lavoro sembra confermarlo le hanno realizzate i nostri parenti Gli antichi realizzavano queste palline intenzionalmente, forse non per un motivo pratico, ma per il puro piacere di creare un oggetto simmetrico.

Analisi 3D

Tre anni fa, nel 2020, gli stessi ricercatori annunciarono che avrebbero studiato più di un centinaio di questi strani oggetti provenienti da Ubaidiya applicando nuovi metodi di analisi. Ora i risultati di questo lavoro sono appena apparsi “Società reale per la scienza aperta” .

Per risolvere questa controversia, il team di scienziati ha sviluppato un nuovo e avanzato programma di analisi 3D in grado di misurare gli angoli sulla superficie di un oggetto sferico, calcolare il piano di curvatura della superficie e determinare il centro di massa dell’oggetto. Utilizzando questo software, hanno analizzato dozzine di scansioni 3D di 150 sferoidi di Ubaidiya, dove l’Homo erectus, uno dei più antichi produttori di utensili conosciuti, visse 1,5 milioni di anni fa.

I ricercatori hanno misurato attentamente gli angoli dei segni sulla superficie degli sferoidi e hanno ricostruito il processo con cui gli artigiani li hanno realizzati.

Il loro scopo

Secondo gli autori dell’articolo non c’è dubbio che gli sferoidi siano stati fabbricati con tutte le intenzioni. Ad esempio, ciascuno ha una grande “superficie primaria” circondata da piani più piccoli, suggerendo che siano stati realizzati rimuovendo prima una grande fetta di pietra e poi tagliando con cura i bordi dell’area appena appiattita.

Lo studio esclude che le sfere di pietra possano essersi formate a causa di processi naturali. I ricercatori ritengono che se così fosse, la loro consistenza sarebbe più liscia, come le pietre trovate nei fiumi, che tendono ad essere molto lisce a causa dell’erosione dell’acqua, sebbene le loro forme non siano mai sferiche. D’altra parte, le pietre trovate a Ubaidiya hanno superfici ruvide (come ci si aspetterebbe da un pezzo artigianale) e alcune hanno una sfericità quasi perfetta. Qualcosa che solo un produttore di utensili può creare.

“A quanto pare – spiega Antoine Muller, primo firmatario dello studio – gli ominidi 1,4 milioni di anni fa avevano la capacità di visualizzare nella loro mente una palla e di modellare le loro pietre per realizzarla. “Ciò richiede grande pianificazione e lungimiranza, nonché una grande dose di ingegno e destrezza manuale.”

Altri manufatti di questo stesso periodo includono asce di pietra elegantemente lavorate. Il nuovo lavoro, se osservato insieme agli sferoidi, suggerisce che i primi creatori di utensili fossero effettivamente in grado di apprezzare sia la simmetria che la bellezza, dicono gli autori.

Pertanto, è molto probabile che gli sferoidi non avessero alcun uso pratico tangibile. Il che sarebbe il segno, in un momento così remoto della nostra evoluzione, di una mente più vicina alla nostra di quanto pensassimo, capace di apprezzare con semplicità la bellezza delle cose.