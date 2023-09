Lula interviene al vertice del G20 — MercoPress

Lula si dirige al vertice del G20

Venerdì 8 settembre 2023 – 11:19 UTC



Domenica il presidente brasiliano assumerà la presidenza di turno del gruppo

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e la sua delegazione arriveranno a Nuova Delhi venerdì sera per partecipare al vertice dei leader del G20 che si terrà il prossimo fine settimana, dove è previsto che pronuncerà tre discorsi e assumerà l’incarico ad interim. Presidenza del gruppo.

Secondo Palazzo Planalto, il leader sudamericano si concentrerà sull’ambiente, sulla pace tra Russia e Ucraina, sull’aumento della partecipazione dei paesi in via di sviluppo in organi come il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, sulla riduzione delle disuguaglianze e sulla lotta alla fame.

Sabato si terranno due sessioni e domenica una sessione finale, quando Lula sostituirà il primo ministro indiano Narendra Modi alla presidenza del G20. Il mandato del Brasile dura un anno, con più di cento riunioni tecniche per venti ministri, e si conclude con un vertice dei leader del blocco il 18 e 19 novembre 2024 a Rio de Janeiro. La presidenza di turno del Brasile del G20 inizierà ufficialmente il 1° dicembre 2023.

In qualità di presidente del G20, Lula deve costruire consenso e cercare un equilibrio in un mondo polarizzato tra Stati Uniti e Cina, che darebbe al gigante sudamericano una maggiore visibilità internazionale.

Durante il suo soggiorno a Delhi, Lula dovrebbe avere incontri individuali con il presidente francese Emmanuel Macron e i primi ministri Modi e Mark Rutte (Paesi Bassi).

Con Macron il discorso dovrebbe concentrarsi sull’accordo commerciale tra Mercosur e Unione Europea. Lula ha già annunciato che la risposta del Brasile alle minacce commerciali di ritorsione contro il blocco sudamericano per motivi ambientali è stata trasferita all’Unione Europea. La Francia è uno dei paesi più riluttanti a liberalizzare il commercio tra i due blocchi.

Sabato Lula parteciperà anche a due incontri tematici. La prima sarà la sessione “One Planet”, in cui si parlerà di sviluppo sostenibile, transizione energetica, cambiamento climatico, conservazione ambientale ed emissioni di carbonio. La seconda sessione, “Famiglia”, affronterà questioni come la crescita inclusiva, i progressi sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, l’istruzione, la salute e lo sviluppo guidato dalle donne.

Domenica è prevista la terza sessione del vertice, intitolata “Il futuro”. Si concentrerà sulla trasformazione tecnologica, sulle infrastrutture pubbliche digitali, sulle riforme multilaterali e sul futuro del lavoro e dell’occupazione.

Dopo il terzo incontro si terrà la cerimonia di passaggio di consegne alla presidenza del G20. Modi parlerà della presidenza indiana del 2023 e Lula presenterà le sue linee guida per il prossimo anno.

Del G20 fanno parte Sud Africa, Germania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Francia, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Regno Unito, Russia e Turchia. E l’Unione Europea. Al vertice sono stati invitati a partecipare anche Bangladesh, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Mauritius, Nigeria, Oman, Paesi Bassi e Singapore.