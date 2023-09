Welcome.US settembre 2023: quali giorni sarà aperto e quali sono i passaggi per diventare sostenitore? | Parole umanitarie | Benvenuto Contatta Sponsor USA | Benvenuti a USA 2023 oggi Dati l

Welcome.US aprirà il 19 settembre. Immagine: configurazione LR/Freepik/WC

Una nuova data di Welcome.US è stata confermata a settembre per tutte le persone che desiderano richiedere la libertà condizionale compassionevole negli Stati Uniti. Per questo mese ci sarà una sola data in cui potrete registrarvi e ottenere così uno sponsor. Scopri qui quando potrai registrarti e i passaggi da seguire.

Welcome.US Settembre 2023: quando aprirà?

Welcome.US aprirà martedì 19 settembre 2023. L’ultima volta che sono state abilitate nuove registrazioni è stato martedì 15 agosto di quest’anno.

Come puoi trarre vantaggio da Welcome.US?

Sii uno dei beneficiari Benvenuto negli Stati Uniti Può rappresentare una grande opportunità per stabilirsi legalmente stato unito. Di seguito condividiamo Passo dopo passo Cosa dovresti seguire:

Riceverai un’e-mail per verificare il tuo indirizzo e-mail. Successivamente, devi compilare un modulo con i tuoi dati personali, come nome, cognome, numero di telefono e altri dettagli richiesti. Successivamente, seguirai le istruzioni per il processo di registrazione. Dovrai inoltre completare un corso online fornito da Welcome.US, che è semplice e include informazioni su… Libertà condizionale umanitaria Lui Modulo I-134A E altri argomenti.

Lui Modulo I-134A E altri argomenti. Una volta registrato come beneficiario, avrai accesso a Sponsor disponibili . Avrai l’opportunità di interagire con un massimo di sette potenziali sponsor.

. Avrai l’opportunità di interagire con un massimo di sette potenziali sponsor. All’interno del tuo account sostenitore troverai una sezione “Contatti”, dove potrai visualizzare gli sponsor disponibili. Il sito web Welcome.US stesso ti avviserà quando uno sponsor tenta di contattarti.

È importante che tu risponda a queste notifiche senza ritardo, altrimenti il ​​sito potrebbe annullare la richiesta di connessione, aprendo l’opportunità ad altri potenziali destinatari.

Le connessioni in sospeso verranno visualizzate in arancione, mentre le connessioni esistenti saranno evidenziate in verde.