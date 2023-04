Il Nacional ha debuttato nella CONMEBOL Libertadores contro il Metropolitanos

ESPN. comLettura: due minuti.

Alvaro Gutierrez, DT del Nacional, con Mario Pequin, suo assistente tecnico. Immagine degli anni Cinquanta

Nacional apparirà questo Martedì in CONMEBOL Libertadores in vista di principali città in Venezuela dalle 23:00

Dopo la sconfitta per 2-0 nel Clasico contro il Peñarol, la squadra tricolore cercherà di giocare con il piede giusto nella massima serie continentale, in un girone che comprende anche l’Inter di Porto Alegre e l’Independiente Medellín della Colombia.

In vista della partita che si terrà presso lo Stadio Olimpico dell’Università Centrale del Venezuela a Caracas, Alvaro Gutierrez non potrà contare su Diego Polenta, Daniel Bocanegra e Juan Ignacio Ramirez Per problemi di salute, Rodrigo Chagas è entrato a libro paga, come il giovane Damiani, che sabato scorso aveva i minuti.

Comunque, La squadra scelta fin dall’inizio sarà simile a quella classica, magari con qualche piccola modifica in mezzo al campo. Alfonso Tresa è un calciatore che può entrare da destra al posto di Diego Zabala, e Jonathan o Diego Rodriguez potrebbero uscire per fare spazio a Francisco Ginella o Santiago Cartagena, a seconda delle priorità del DT. In autunno Campione del Secolo, la prima squadra era Sergio Rochette. Lozano, Nogueira, Montiel e Candido; Jonathan Rodriguez, Diego Rodriguez; Federico Martinez, Gaston Pereiro, Diego Zabala, Franco Fagondez, E Gutierrez non era soddisfatto di quanto fatto, soprattutto del possesso palla.

Il roster di viaggio Tricolore è composto da Sergio Rochette, Salvador Ichazu, Ignacio Suarez, Fabian Noguera, Maximiliano Berg, Cristian Almeida, Leandro Lozano, Lucas Morales, Camilo Candido, Rodrigo Chagas, Marcos Montiel, Jonathan Rodriguez, Santiago, Santiago Monzelio, Diego Zabala, Federico Martinez e Gaston Pereiro, Francesco Ginella, Alfonso Teresa, Franco Fagundes, Bruno Damiani e Emanuele Gigliotti.

Dopo il primo giorno, ospiteranno il Nacional Independiente Medellín al Gran Parque Central martedì 19 aprile, poi visiteranno l’Inter a Beira Rio (3/5), si recheranno in Colombia il 23/5 e saranno chiusi in casa . Contro Inter (6/7) e Metropolitan (6/28).