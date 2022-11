Il più ecumenico ritorno di Bach a Madrid | cultura

Messa cattolica del compositore luterano? Questa domanda, che forse molti continueranno a porsi giovedì 10 a Madrid, ascoltata nella Sala Nazionale, non ha cessato di risuonare da quando quella che era falsamente chiamata Messa in si minore Cesserebbe di essere una manciata di 99 pagine manoscritte di tre diverse dimensioni, raggruppate in quattro blocchi indipendenti e nell’inconfondibile carattere di Johann Sebastian Bach, per diventare una copia cartacea e, quindi, facilmente trasmissibile e interpretabile. Ma passerà quasi un secolo tra il momento in cui Bach completò la composizione (è probabilmente più corretto dire, come vedremo subito, la compilazione), intorno al 1749, pochi mesi prima della sua morte, e quella pionieristica copia, che fu completato nel 1845. Se l’uscita dell’opera è ritardata Di almeno un decennio e mezzo, la stessa cosa è successa con la sua pubblicazione, la cui notizia più antica risale al 1818.

Lo svizzero Hans Georg Nägeli, autore anche della prima uscita di Clavicembalo ben riscaldato Nel 1801 (incredibile, ma vero) scrisse un breve testo di giugno, pubblicato il 26 agosto 1818 in Allgemeine musikalische ZeitungChe decise di coronarlo profeticamente con questo titolo: “Dichiarazione della più grande opera musicale di tutti i tempi e di tutte le nazioni”. Tuttavia, il risultato non vedrà la luce, contemporaneamente a Zurigo e Bonn, fino a 15 anni dopo, e in parte lo fece, perché nel 1833 solo il primo di quei quattro blocchi in cui Bach divise il suo manoscritto visitò la tipografia, costituita dei primi due tratti della Messa piana ( Keri e il Gloria) e che il suo autore si era semplicemente riferito, nella migliore tradizione luterana, al vocabolo latino massa. Dopo la morte di Nageli nel 1836, i restanti tre volumi furono pubblicati nel 1845 da suo figlio Hermann, quasi un secolo dopo il lungo sforzo di Bach. Beethoven, ad esempio, era consapevole dell’esistenza dell’opera ed era noto per il suo basso cromatico discendente costantemente ricorrente attraversoma i suoi due tentativi di ottenere una copia completa del risultato per studiarlo nel mezzo del suo stesso sviluppo Mesa Solmenes Non ci sono riusciti. Per lui, per il mondo in generale, il Messa in si minore di bach era ancora terra sconosciuta.

Hans Georg Nägeli, come il barone Gottfried van Swieten, che instillò in Mozart la passione per la musica di Bach quando nessuno ne sapeva l’esistenza, aveva una brama di contromisure. Le ultime due parole con cui battezzò la sua catena si riferiscono inequivocabilmente a lui. Opere musicali in uno stile rigorosoche era come dire, stile italiano, in vecchio stileÈ stato molto apprezzato Clavicembalo ben riscaldato Come L’arte di smarrire. Ciò lo portò ad acquistare il Manoscritto collettivo di Bach nel 1805 da Anna Carolina Bach, figlia di Carl Philippe Emmanuel, morto dopo la morte del padre. sull’inventario dopo la morte Dalle sue origini è conosciuta come la “Grande Messa Cattolica”, aggettivo da non intendere come affiliazione a certi riti, ma come sinonimo di “universale” e anche, in senso figurato, “immortale”.

L’inizio della “Dottrina” (“Symbolum Nicenum”) nel manoscritto di Bach “La Messa in si minore”. Staatsbibliothek di Berlino

Questa pretesa commerciale di Nägeli, accolta “con scarsa attenzione”, è degna di nota non solo per il suo titolo preferenziale, che traduceva in tedesco un’espressione dalle lunghe radici ciceroniane (sebbene raramente sia applicata singolarmente), ma anche per il suo contenuto, poiché Poi descrive l’opera che si concluderà con un battesimo ehi messi, equivalente tedesco di gruppo formale Il latino, come composizione “supera le sue opere precedentemente stampate per contenuto e portata, ma soprattutto per grandezza di stile e ricchezza di invenzione. (…) È una massa di cinque voci con una grande orchestra. (…) Da un punto di vista artistico, contiene in 27 ampi movimenti su tutti i tipi di arte contrappuntistica e arte ecclesiastica con la perfezione sempre ammirata in Bach”. Rimase colpito – dobbiamo ricordarlo – dai pochi eletti che conoscevano la musica del compositore in quel momento.

Quello che i miei due figli non potevano sapere, e quello che ci vorrebbe tanto tempo per sapere (e ancora non abbiamo una risposta a tutte le domande), è che Bach non compose originariamente la sua messa nel suo insieme, né in un solo momento in tempo, né con l’intento di una sua immediata interpretazione, né con la musica scritta nuovo precedente, ma quella che oggi è considerata una creazione unitaria è nata dall’accumulo di vari strati, in un arco di tempo che deve essere compreso tra 15 e 25 anni – a seconda degli standard di misurazione utilizzati – e ricorrendo a un riutilizzo sistematico della musica precedente da parte di Bach stesso, sacro e secolare: Colui che glorificava il re, per esempio, ora glorifica Dio. Nell’ultima pagina di Donna Noyes Bessemsotto la parola BeneBach ha aggiunto le iniziali DSGL, egli è chiamato, Due Soleil Gloria.

Disposizioni finali per la Ventisettesima e Sezione Finale di “Requiem in si minore”, “Donna Noyes Bessem” dall'”Agnus Dei”. Dopo l’ultima azione, Bach scrisse: “Okay. DS Gl” (“Deo Soli Gloria”). Staatsbibliothek di Berlino

Alpha per completare il lungo processo di gravidanza per Messa in si minore (La chiave era solo cinque sezioni di 27 sezioni) è un insieme completo di parti vocali e strumenti da Keri e il Gloria Lui, sua moglie, due figli e uno studente lo copiarono e lo inviarono il 27 luglio 1733, “nella massima fedeltà alla sua sottomissione”, come recita la copertina, al nuovo re di Polonia e all’elettore polacco. Sassonia, Federico Augusto II, che si augurava di “aver ritenuto opportuno” conferirgli il titolo di benedizione della sua cappella reale. Nulla suggerisce l’uso di questi punteggi. Omega, conversione e revisione della musica precedente in forma credo (nel manoscritto, Simbolo Nicenosempre secondo la prassi luterana), il Santo e il Agnus giorno, e in tal modo integrava, con un modello di simmetrie strutturali, le cinque sezioni della Messa Ordinaria, compito che dovette occupare Bach per diversi mesi nel 1748 e nel 1749, quando il peggioramento della salute e dei problemi agli occhi annunciarono una fine imminente. Ciò che è nato, poi, come dono premuroso e pratico, connesso con la vita, è finito per diventare un comandamento spirituale, Riassunto teologico, un compendio di tutte le conoscenze – quasi scientifiche – che seppe accumulare alla vigilia della sua morte. Non invano Hayden, che ha avuto accesso a una copia di Messa in si minoreindicato a Bach come “l’uomo da cui germoglia tutta la vera saggezza musicale”.

Il modo migliore per ascoltare messa in si minore, La musica in cui il religioso e il profano di Bach è indistinguibile, più che mai, lo colloca fuori dal tempo, distaccato da un luogo particolare e da un dogma esclusivo o esclusivo. La loro venuta a Madrid per esibirsi – un cattolico laico – quest’opera composta da ferventi luterani, un gruppo composto principalmente da cantanti e strumentisti giapponesi diretto da Masaaki Suzuki – lo shintoismo e il buddismo nel suo paese predominano tra i credenti – migliorerebbe ulteriormente, se possibile il suo carattere ecumenico per eccellenza. Inteso così, da queste introduzioni generali e private a Bach che ne ha già fatto uno fuori dal mondo, deciso a unirsi alla grande tradizione polifonica dei suoi predecessori e ad abbandonare generosamente le sue conquiste del mondo, la domanda iniziale perde del tutto la ragion d ‘être.

