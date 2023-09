Il potere della sorpresa ovvero il perché è difficile per noi lasciarci sorprendere da qualcosa o qualcuno

Alcuni esperti dicono che continuare a stupirsi sia la migliore medicina Anti età. Ma…cosa ci stupisce adesso? Molti libri e centinaia di ricercatori stanno cercando di aprire lo scrigno del tesoro. Pubblicato da Katherine Sandberg e Sarah Hammarkrantz Il potere dello stupore (Universo) Per indagare sugli effetti del divario. Da parte sua, ha incontrato la filosofa Jane Hirsch La grande meraviglia (Cliff) Idee che hanno fatto grattare la testa a Socrate, Platone, Aristotele, Sant’Agostino, Heidegger, Sigmund Freud e altri filosofi.

Ad esempio, circa 600 anni prima della comparsa di Cristo, i seguaci di Talete di Mileto si chiedevano: cosa persiste nonostante tutti i cambiamenti? Conclusero che non era la Terra, ma qualcosa di liquido, fluido, che poteva trasformarsi in tutte le cose senza essere distrutto.

Alcuni esperti sostengono che continuare a stupirsi sia il miglior rimedio “anti-età”.

Secondo il linguista ed etimologo Joan Corominas, l’idea dello “spettacolare” è nata nella cavalleria, quando i cavalli avevano paura di vedere le ombre. Oggi la maggior parte dei ricercatori in questo campo calcola che lo stupore conservi solo il 25% delle sue connotazioni spaventose. Ciò significa che nel 75% dei casi lo stupore è associato a un luminoso smarrimento.

Dal 1950, e soprattutto dal 2000, gli studi scientifici sullo stupore si sono moltiplicati. Tra gli studenti delle meraviglie ci sono professori di psicologia sociale ed esperti di neuroscienze interessati a studiare le sorprese che ci portano fuori dalla routine.

Le ninfee si ispirano a Claude Monet Ning Ding

Ad esempio, Dacher Keltner e Jonathan Haidt hanno creato nel 2018 la Awe Scale, una scala per misurare l’esperienza di essere esposti a qualcosa di inaspettato. Entrambi concludono che lo stupore cambia la percezione del tempo e riduce la tendenza dell’individuo ad aggrapparsi ai propri pensieri.

Ma oggi, dicono gli specialisti, la nostra sorpresa diminuisce sempre più, perché siamo più consapevoli di chiedere allo specchio chi è più bello o più bello del mondo e cosa succede fuori dal nostro ombelico. Pertanto, ottieni Effetto wow Lasciare i clienti senza parole sta diventando sempre più importante per le aziende.





La battaglia per ottenere “aahs”, “ooohs” e “mascelle” si svolge su molti fronti. Secondo Sandberg e Hammarkrantz potere dello stupore, A New York un medico descrive il “wonder walk” (Terrore ambulante) per ridurre lo stress dei vostri pazienti.

Dal canto suo, il neuroscienziato Bo Lotto ha analizzato l’esperienza di meraviglia vissuta da 280 persone durante dieci spettacoli del Cirque du Soleil a Las Vegas, concludendo che chi è più stupito non ha bisogno di avere ragione, e necessita di maggiore facilità nell’affrontare l’incertezza.

Coloro che si sentono più sorpresi hanno più facilità a gestire l’incertezza

Le persone che fanno della meraviglia il motore della propria vita si chiamano persone Wonderjunkies Oppure i tossicodipendenti si chiedono. È il caso di Lee Anne Henyon, la scrittrice americana la cui vita cambiò dopo essere stata incaricata di scrivere un rapporto sulla migrazione della farfalla monarca. Quando Hennion si vide circondata da milioni di farfalle dalle ali arancioni, esclamò: “Se esiste questo, cos’altro non so?” Da allora viaggia alla ricerca di fenomeni straordinari, come il fulmine Catatumbo sul lago di Maracaibo (Venezuela), luogo con la media di fulmini per chilometro quadrato più alta al mondo.

IL Wonderjunkies Condividono altre esperienze straordinarie. Ad esempio, diverse migliaia di persone si riuniscono due volte l’anno ai piedi della piramide di Chichen Itza, situata nella penisola dello Yucatan in Messico. Vengono da diverse parti del mondo per assistere ad un fenomeno straordinario. Ad un certo punto, i partecipanti guardano la parte settentrionale della piramide, che fu costruita per adorare Kukulkan, un dio della mitologia Maya.

Tempio Kukulkan a Chichen Itza Terzi

Durante gli equinozi accade qualcosa di molto speciale: allora – e solo allora – il sole mostra un magnifico spettacolo di ombre e luci per circa dieci minuti. Questo fenomeno si ripete ogni anno durante l’equinozio d’autunno (tra il 22 e il 23 settembre) e quello di primavera (tra il 20 e il 21 marzo), cioè circa tre ore prima del tramonto. Quando arriva il momento, una serie di ombre produce l’illusione di due serpenti che scivolano giù dai gradini della piramide. È un semplice esempio della straordinaria conoscenza astronomica e dell’abilità architettonica dei Maya.

Samuel Johnson, una delle più grandi figure letterarie inglesi, disse: “Lo stupore è l’effetto della modernità sull’ignoranza”. In questo senso, la capacità di interrogarsi può sorgere dai luoghi più inaspettati. Ad esempio, dai dipinti di ninfee di Claude Monet nel giardino di Giverny. Monet è spesso citato come uno dei pittori più sorprendentemente talentuosi. Il dipinto che ha dato il nome all’Impressionismo, stampa dell’alba, Ha rivoluzionato la storia dell’arte. In effetti, l’alba si trova in vertice Tre motivi di stupore, come rivelano Sandberg e Hammarkrantz.

“Lo stupore è l’effetto della novità sull’ignoranza.”





Samuel Johnsonscrittore





Ci sono molti altri pittori che hanno la reputazione di essere sorprendenti, come Giorgio de Chirico, Al Bosco o Hilma af Klint, la pittrice svedese, pioniera dell’astrazione, diventata un fenomeno popolare con i suoi cerchi concentrici e spirali.

Un film chiamato Crea stupore Per suscitare sorpresa e far sì che gli spettatori possano beneficiare dei suoi effetti positivi. Nel film, lo spettatore segue una figura misteriosa attraverso la giungla, il mondo sottomarino e lo spazio. Secondo i ricercatori, il 43% dei partecipanti ha avuto la pelle d’oca. I promotori di questo straordinario studio hanno anche riferito che i partecipanti attribuivano meno importanza ai propri problemi quando si trovavano di fronte a un’esperienza più grande della loro.

La curiosità è strettamente legata alla meraviglia. E anche il mistero e tutto ciò che non compare nello scenario e che spinge ad alzarsi dal letto alla ricerca dei segreti sorprendenti, ancora da scoprire, che la vita quotidiana racchiude.

