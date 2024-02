Una sceneggiatura di Star Wars venduta all'asta per 13.000 dollari è stata dimenticata a casa di Harrison Ford

Harrison Ford dimenticò una bozza della sceneggiatura di “Star Wars: Una nuova speranza” in un appartamento in affitto e i proprietari decisero di venderla dopo quasi 50 anni.

Nel 1976, mentre l'attore Harrison Ford Si trovava a Londra per girare il famoso film diretto da George Lucas, e affittò parte di una casa in zona Notting Hill. L'attore viveva agli ultimi due piani di una grande casa a Elgin Crescent, ignaro che avrebbe lasciato un segno indelebile nel luogo dimenticando la bozza della sceneggiatura quando se ne sarebbe andato.

Questa bozza era la quarta edizione di Nuova speranzaall'epoca intitolato Le avventure di Luke Starkiller Conteneva scene e personaggi che non sono entrati nella versione finale del film. Questo documento è datato 15 marzo 1976è caratterizzato dal suo stato ancora in fase editoriale, con pagine in diversi colori che indicano le revisioni.

Ora, quasi mezzo secolo dopo che Ford ha lasciato questa bozza di ciò che il pubblico è venuto a sapere Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranzaQuesto documento è stato venduto per oltre 13.000 dollari americani Durante la sua asta Aste Excalibur.

Il testo, che ha attirato l'attenzione dei collezionisti di tutto il mondo, è stato acquistato da un acquirente anonimo Austria A un evento di vendita in live streaming.

I proprietari della casa, una coppia che viveva al piano di sotto, all'epoca non erano a conoscenza della fama di Ford e dei suoi visitatori occasionali come Carrie Fisher e Mark Hamill, Recentemente hanno deciso di eliminare il testo. Secondo la casa d'aste, Ford è stato un inquilino eccezionale e ha condiviso momenti amichevoli con la famiglia, tra cui festeggiare il primo compleanno di suo figlio.

Questo episodio unico nella storia del cinema suscitò entusiasmo in tutto il mondo, culminando con l'asta di molti degli effetti personali di Ford, tra cui una lettera del suo agente e un programma di riprese.

Jonathan Torodecomproprietario di Excalibur Auctions, ha condiviso in una dichiarazione a BBC Il loro desiderio è che gli oggetti in vendita siano apprezzati dai nuovi proprietari tanto quanto lo erano dai loro proprietari originali.

“L’asta ha visto offerte competitive da tutto il mondo per questi pezzi che non erano mai stati offerti prima nella storia Guerre stellari. La loro origine personale li rende assolutamente unici. Ci auguriamo che venga apprezzata dai nuovi proprietari così come lo è stata con i precedenti proprietari.“.

Sebbene Harrison Ford abbia fatto la storia del cinema con il suo carismatico personaggio Han Solo, la verità è che l'attore non ha mai avuto un amore particolare per il contrabbandiere spaziale. Ford riteneva che Han non avesse alcun motivo reale per accompagnare Luke Skywalker nella sua missione per porre fine all'Impero. Per questo motivo credeva che la cosa migliore che un pilota del Millennium Falcon potesse fare fosse sacrificarsi per i suoi compagni e guadagnarsi così un posto nella storia.

“Pensavo che Han Solo dovesse morire. Ho pensato che avrebbe dovuto sacrificarsi per gli altri due personaggi (Luke Skywalker e la Principessa Leia Organa). Ho detto: non ha madre, non ha padre, non ha futuro. “Non ha alcuna responsabilità nella storia in questo momento, quindi gli lasceremo sacrificare se stesso”, ha commentato Han sui piani che aveva per Han Solo.

Harrison Ford credeva da tempo che Han Solo dovesse morire fin dalla prima serie di film “Star Wars” perché non lo vedeva come un personaggio tridimensionale. Il suo desiderio è stato finalmente esaudito in “Il Risveglio della Forza”, la settima parte della saga.

Naturalmente George Lucas non permise questo esito e Han Solo rimase presente fino ad allora Star Wars: Il Risveglio della Forza. L'unica condizione posta da Ford per tornare nella saga era che Han Solo venisse ucciso in questo film e, dopo quasi 40 anni, il suo desiderio è stato esaudito.