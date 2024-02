Luis Miguel è già a Lima ed è pronto a dare due concerti allo Stadio Nazionale

Possano i suoi fedeli seguaci essere felici Luis Miguel In realtà è arrivato nel nostro Paese giovedì 22 febbraio, nelle prime ore del mattino. Il cantante di origine portoricana e messicana si esibirà in due concerti stadio nazionale, Il 24 e 25 febbraio.

Luis Miguel è arrivato in Perù intorno alle 3 del mattino con il suo aereo privato insieme a 10 persone del suo staff. Mentre Charter è sceso alle 9 del mattino con il resto della sua squadra, composta da circa 120 persone, tra cui musicisti, cantanti di coro e mariachi, personale tecnico, direzione, sicurezza e altri.

Il club ufficiale del cantante Luis Miguel Perù Partnerè stata responsabile della pubblicazione del momento speciale in cui il suo artista viene trasportato al suo hotel in un furgone con i vetri oscurati.

D'altra parte, le strutture Stadio nazionale Ora sono pronti ad ospitare gli affezionati fan dell'artista internazionale, noto per la sua voce potente e la presenza scenica.

Luis Miguel, recentemente apparso in Colombia, ha ripreso il suo volo il 21 dicembre a Quito, in Ecuador, poi si è diretto alla nostra capitale ed è atterrato con il suo aereo privato. Avrebbe dovuto essere accompagnato dalla sua attuale compagna, Paloma Cuevas, e da sua figlia, Michelle Salas.

Luis Miguel è arrivato in Perù all'alba di giovedì 22 febbraio.

Al suo arrivo in Perù, l'artista 53enne ha richiesto 4 SUV blindati e 6 scorte robotiche, e il suo soggiorno sarà in un hotel a cinque stelle che la sua stessa direzione ha coordinato e determinato ore prima del suo arrivo in Perù.

Allo stesso modo, per il suo camerino, ha ordinato dodici asciugamani neri e dodici bianchi di alta qualità, candele alla vaniglia e 36 rose bianche che di solito regala ai suoi fan alla fine dei suoi spettacoli. Inoltre, il loro menu comprende Acqua Fiji, bevande idratanti al cocco, frutta biologica come uva verde, mele rosse e ciliegie, formaggi artigianali, mandorle e noci naturali, camomilla e tè al kiwi. Nel menu anche la tequila Clase Azul e la Johnny Walker Black Label per l'artista e i suoi ospiti.

Una questione a parte è la particolare necessità di due bombole di ossigeno, un paramedico e un otorinolaringoiatra di prima linea, al quale, se richiesto, devono essere fornite otto dosi di vitamina B12.

Luis Miguel terrà un grande concerto questo fine settimana a Lima, in Perù.

L'apparizione di Luis Miguel è prevista alle 21:00 sotto una gigantesca statua di Jose Diaz, con un set lussuoso pronto per durare 90 minuti. In Biglietto telefonico Ultimi biglietti disponibili per la seconda data, 25 febbraio.

I prezzi dei biglietti per lo spettacolo della star messicana sono i seguenti:

Zona pista Nord: S/177

Zona pista Est: S/690

Distretto Occidentale (numerato): S/690

Zona preferenziale (parcheggio): S/362

Zona VIP (in piedi): S/608

Zona Platino (posti a sedere): S/790

Pagano ed entrano a partire dai 7 anni, accompagnati da un adulto responsabile della loro sicurezza, ed ognuno ha il proprio biglietto.