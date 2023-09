Il presidente argentino ha sollecitato la promozione della scienza e della tecnologia

L’Avana, 15 settembre (ACS) Alberto Fernández, Presidente dell’Argentina, ha invitato oggi in questa capitale, nel suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a insistere nel produrre le nostre capacità di generare scienza e tecnologia e a smettere così di fare affidamento su quelle altrui. Scienze e tecnologia. Il vertice del Gruppo dei 77 (G77) e della Cina, che si riunirà fino a domani all’Avana.

Il presidente argentino ha messo in guardia dal fallimento del modello neoliberale e della globalizzazione e ha citato i BRICS (abbreviazione di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) come alternativa emergente alla crisi, il blocco a cui ha aderito il suo Paese. . Iscritto di recente.

Ha osservato che il mondo sta cambiando, segnato da un momento decisivo come la pandemia di Covid-19, che ha messo in luce le enormi disuguaglianze che esistono su questo pianeta.

Da questo punto di vista, ha sottolineato la necessità di cambiare il sistema economico globale che opera con la stessa logica tesa a perpetuare l’iniqua distribuzione della ricchezza, e che ha il suo principale alleato nel Fondo monetario internazionale nel presentarlo al governo degli Stati Uniti come un fardello pesante. Il peso dello sviluppo nel terzo mondo.

Ha apprezzato il fatto che nel Sud del mondo ci siano risorse naturali e materie prime di cui hanno bisogno la maggior parte dei paesi industrializzati, il che costituisce un’enorme opportunità, ancora non sfruttata, per chiedere pari condizioni.

Ha inoltre sottolineato l’esperienza del suo Paese nello sviluppo della scienza e della tecnologia e come ciò dimostri l’importanza di raggiungere un consenso globale sulle strategie da attuare per migliorare queste aree.

Fernandez ha insistito sul fatto che ciò che costa non sono gli investimenti, ma piuttosto l’ignoranza e la mancanza di politiche pubbliche per l’istruzione, la tecnologia e l’innovazione.

Ha sottolineato anche il modello cubano, che ha subito sessant’anni di vergognoso blocco, e come ha superato le difficoltà con realtà concrete come i medicinali e i prodotti tecnologici, non solo a beneficio delle più grandi isole delle Antille, ma a beneficio di tutta l’umanità. .

Il Capo di Stato sudamericano ha ringraziato tutti i paesi che mantengono la loro ferma posizione nella difesa della sovranità dell’Argentina sui territori delle Isole Malvinas.

Ha concluso il suo intervento al Vertice del G77-Cina citando il leader storico della Rivoluzione cubana, Fidel Castro Ruz, il quale ha avvertito che oggi sono necessari molti sognatori per realizzare il sogno di un mondo più giusto ed equo.