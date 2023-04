Il primo elenco di temi importanti per il Latin Press Day

Editore: Odalys Buscarón Ochoa

Venezuela/Cuba: quando gli odiatori fascisti cercarono di terrorizzare Cuba in Venezuela

L’assedio dell’ambasciata cubana in Venezuela il 12 e 13 aprile 2002 ha mostrato l’odio di coloro che oggi, 21 anni dopo, sono ancora determinati a porre fine a entrambi i progetti rivoluzionari.

Cina/Brasile: il presidente del Brasile apre una visita ufficiale in Cina

Il Presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha iniziato oggi una visita ufficiale in Cina, che dovrebbe rafforzare le relazioni economiche e commerciali e includerà all’ordine del giorno anche il dibattito su questioni globali come il conflitto tra Russia e Ucraina.

Argentina: i lavoratori deploreranno l’intervento del FMI in Argentina

La Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A) condanna oggi l’intervento del Fondo monetario internazionale in questo paese e gli effetti che le sue politiche hanno sui cittadini.

Brasile: la polizia brasiliana ascolterà 80 soldati sul tentativo di colpo di stato

Ad oggi, 80 soldati saranno interrogati dalla Polizia Federale brasiliana per la loro presunta partecipazione diretta o indiretta al tentativo di colpo di stato e agli atti di vandalismo commessi l’8 gennaio nella capitale.

Bolivia: il parlamento boliviano esclude le leggi senza socializzazione

L’opinione pubblica boliviana è ormai certa che i disegni di legge speculati da settori contrari al governo siano stati esclusi dall’agenda dell’Assemblea Legislativa Plurinazionale (ALP).

Cile: i peruviani chiedono un nuovo ordine, afferma l’ex ministro degli Esteri

In Perù, quando la gente chiede una nuova costituzione, quello che chiede è la ricostruzione del Paese, un cambio di regime, ha detto a Prensa Latina l’ex ministro degli Esteri Hector Bejar, che oggi è in visita in Cile.

Ecuador: malnutrizione infantile in Ecuador, un problema con cifre imprecise

Ridurre la malnutrizione infantile cronica in Ecuador è una delle promesse del presidente Guillermo Lasso, ma il suo governo fornisce cifre imprecise su quanti bambini ne soffrono oggi.

El Salvador: El Salvador sta entrando nella fase critica verso le elezioni del 2024

El Salvador sta ora entrando in una fase cruciale verso le elezioni politiche del 2024, secondo le stime odierne dei media politici e giornalistici.

Porto Rico: il governatore emette ordini di emergenza a causa dell’erosione costiera a Porto Rico

Il governatore di Porto Rico, Pedro Pierluizi, ha decretato lo stato di emergenza inteso ad attuare misure per mitigare l’impatto dell’erosione costiera che sta attualmente interessando l’isola caraibica.

Italia: Stato di emergenza in Italia per fermare gli tsunami migratori

Lo scopo dello stato di emergenza imposto dal governo italiano poche ore fa è fermare quelli che alcuni osservatori considerano veri e propri tsunami migratori, secondo i media di oggi.

Russia: la Russia chiede una maggiore cooperazione internazionale nel campo dell’astronautica

La portavoce del Consiglio della Federazione (camera bassa), Valentina Matvienko, ha affermato oggi che la Russia è aperta alla cooperazione internazionale nello sviluppo della cosmonautica, anche con i paesi occidentali.

Etiopia: procede l’attuazione dell’accordo di pace in Etiopia

Oggi, i rappresentanti del governo etiopico e delle autorità regionali del Tigray hanno discusso, tra le altre questioni, del rilascio del budget per il sostegno, le infrastrutture, l’amministrazione e i progetti sociali, nell’ambito dell’accordo di pace.

Israele: Israele ha revocato i permessi di uscita per i cristiani da Gaza

Il governo israeliano ha revocato i permessi ai cristiani che vivono nella Striscia di Gaza per visitare i luoghi sacri in Cisgiordania, e oggi ha denunciato la chiesa greco-ortodossa di San Porfirio situata nella fascia costiera.

Cina: la Cina consulta le normative per la gestione dei servizi con ChatGPT

Oggi il dipartimento cinese per la sicurezza informatica sta consultando una bozza che include regolamenti specifici che gli sviluppatori di servizi e prodotti, basati su ChatGPT, devono seguire per evitare comportamenti ritenuti illegali.

Bandiera: Oggi Cuba celebra la Giornata delle Aree Protette

Oggi Cuba celebra la Giornata delle Aree Protette con grandi progressi nello sviluppo e nella standardizzazione degli strumenti per la conservazione di questi spazi, che ospitano una grande biodiversità.

Cultura: il documentario d’animazione Flee apre il Festival del cinema europeo a Cuba

Il documentario d’animazione “Flee”, prodotto tra Danimarca, Francia, Svezia e Norvegia, presenterà oggi i proiettori nei padiglioni 23 e 12, in questa capitale, durante l’apertura del Festival del cinema europeo a Cuba.

Economia: l’ASEAN considera l’economia digitale e i giovani come motori della crescita

L’economia digitale e i giovani di oggi sono stati identificati dall’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) come due dei suoi fattori chiave per trasformare questa regione in un centro di crescita globale.

Calcio: Real Madrid vs Chelsea prima dell’impatto del City

Dopo la partita del Manchester City contro il Bayern Monaco, Real Madrid e Chelsea devono contribuire a una buona partita oggi in UEFA Champions League.

Poesia