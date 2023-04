Procede il riavvicinamento della Siria con la Tunisia e l’Arabia Saudita

Beirut (AFP) – I media statali siriani hanno detto mercoledì che riaprirà la sua ambasciata in Tunisia, proprio mentre il massimo diplomatico siriano ha visitato l’Arabia Saudita cercando di ripristinare i legami interrotti più di un decennio fa.

La Tunisia è diventata l’ultimo paese arabo a ripristinare le relazioni diplomatiche con la Siria, dopo aver interrotto le relazioni nel 2012. Il presidente tunisino Kais Saied ha annunciato all’inizio di questo mese di aver ordinato al ministero degli Esteri del paese di nominare un nuovo ambasciatore in Siria.

L’agenzia di stampa siriana ufficiale (SANA) ha affermato che Damasco ha risposto in tono alla decisione tunisina di nominare un nuovo ambasciatore in Siria.

L’annuncio è stato l’ultimo di una tendenza regionale di riavvicinamento con il Paese dilaniato dalla guerra, che ha subito un’accelerazione dal potente terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio, e il ripristino delle relazioni tra Arabia Saudita e Iran, mediato dalla Cina.

I governi arabi hanno ampiamente respinto la Siria per la brutale repressione del presidente siriano Bashar al-Assad sui manifestanti e poi sui civili in una rivolta che è sfociata in una guerra civile iniziata nel 2011. La rottura delle relazioni è culminata con l’espulsione della Siria dalla Lega Araba. La Tunisia ha chiuso la sua ambasciata a Damasco nel 2012.

All’inizio di quest’anno, Assad ha visitato l’Oman e gli Emirati Arabi Uniti, due paesi che hanno sostenuto i combattenti che cercano di rovesciare il suo governo. Secondo alcuni rapporti, il governo siriano sarebbe in trattative con l’Arabia Saudita per riaprire le proprie ambasciate a Damasco e Riyadh.

I media statali siriani hanno riferito che una delegazione guidata dal ministro degli Esteri siriano è arrivata in Arabia Saudita, mercoledì, per colloqui sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi, la prima visita di questo genere dal 2012.