Il principe Harry testimonierà in tribunale contro l’editore di un quotidiano britannico. Questo è ciò che dovresti sapere

(CNN) – La lunga battaglia del principe Harry contro i tabloid britannici raggiungerà la sua fase più drammatica questa settimana, mentre Harry si prepara ad affrontare le domande in un tribunale di Londra come parte di un Il suo caso è contro un importante editore dai giornali.

L’udienza finale in The Duke of Sussex v Mirror Group Newspapers (MGN) è iniziata lunedì presso l’Alta Corte. Il suo avvocato ha detto alla corte che Harry avrebbe testimoniato di persona martedì.

Sarebbe un evento estremamente raro per un membro della famiglia reale britannica salire sul podio. Ma Harry ha criticato a lungo le tattiche dei media sensazionalisti nel coprire la sua vita, e ora avrà la possibilità di presentare il suo caso, sotto giuramento, durante il controinterrogatorio degli avvocati di MGN.

Lo sguardo del duca è probabilmente teso e deciso mentre si allontana dal resto della famiglia reale.

Ecco cosa dovresti sapere sul processo.

Qual’è il problema?

Il duca di Sussex e altri tre querelanti che rappresentano dozzine di celebrità hanno citato in giudizio MGN, accusando i loro punti vendita di ottenere informazioni private attraverso l’hacking telefonico e altri mezzi illeciti, anche da parte di investigatori privati, tra il 1991 e il 2011.

Il processo è iniziato il 10 maggio e dovrebbe durare sette settimane.

MGN confuta la maggior parte delle accuse, affermando in tribunale che alcune delle azioni legali sono state intentate troppo tardi e che in tutti e quattro i casi non c’erano prove sufficienti che il telefono fosse stato violato.

Nei documenti del tribunale, rilasciati il ​​mese scorso, l’editore si è scusato per il suo caso di raccolta illegale di informazioni quasi 20 anni fa. Nel 2004, Sunday People, un tabloid di proprietà dello stesso gruppo, ha pagato un investigatore privato £ 75 ($ 95) per raccogliere informazioni sul Duca di Sussex mentre era in una discoteca a Londra.

L’avvocato di Harry, David Sherborne, ha affermato che la sua causa contro MGN, che copre incidenti dal 1995 al 2011, è “significativa non solo in termini di periodo di tempo, ma anche nell’ambito dell’attività che coprono”.

Sherborne ha affermato che Harry è stato sottoposto al “metodo più intrusivo per ottenere informazioni personali”, considerando che “nessuna persona dovrebbe essere sottoposta a questo”. Sherborne ha aggiunto che i “metodi illegali” erano “comuni e diffusi” tra i giornalisti.

Cosa dirà il principe Harry?

Quando Harry prende la parola martedì, è soggetto a un duro controinterrogatorio da parte dell’avvocato dell’editore.

Al-Amir afferma che circa 140 articoli pubblicati su carta intestata del gruppo contenevano informazioni ottenute con metodi illegali, e 33 di questi articoli sono stati selezionati per essere presi in considerazione nel processo, secondo l’agenzia di stampa palestinese Media.

È probabile che i dettagli di questi articoli vengano esaminati ulteriormente.

E mentre questa è la prima volta che Harry è comparso in tribunale contro i media britannici, potrebbe non essere l’ultima.

Il caso contro MGN è uno dei tanti intentati da Harry e sua moglie, Meghan, nella loro lunga battaglia contro i tabloid britannici, che accusano di violare la privacy e pubblicare storie false.

La coppia ha intentato almeno sette azioni legali contro le organizzazioni dei media britanniche e statunitensi dal 2019, inclusi i giornali del Rupert Murdoch News Group (NGN), secondo Reuters. NGN pubblica The Sun e produceva News of the World, che è stato chiuso nel 2011 a causa di uno scandalo di pirateria informatica.

A marzo, Harry è comparso in udienza nel suo caso contro Associated Newspapers Limited per accuse di raccolta illegale di informazioni, che il gruppo ha negato.

In che modo questo influenzerà i re?

Le apparizioni in tribunale di Harry sono estremamente rare. Si ritiene che sia la prima volta che un monarca britannico appare di persona dal 2002, quando la principessa Anne si è dichiarata colpevole dopo che il suo cane ha morso due bambini a Windsor Park, secondo PA Media.

Sono passati più di 130 anni da quando un membro di alto rango della famiglia reale ha testimoniato in tribunale, quando Edoardo VII fu testimone in un processo per diffamazione del blackjack nel 1891, prima di diventare re, riferisce Reuters.

Non è ancora chiaro se la testimonianza di Harry farà riferimento ad altri membri della famiglia reale, o ai loro rapporti con altri membri della famiglia. Ma suo fratello ed erede al trono, il principe William, è stato recentemente coinvolto in un altro dei casi di Harry.

I documenti rilasciati ad aprile come parte della causa legale di Harry contro NGN affermano che l’editore ha raggiunto privatamente un accordo segreto con il principe William per le accuse di hacking telefonico. Non è chiaro come il principe Harry sia a conoscenza dell’accordo di suo fratello, ma nella risposta della corte ha scritto che le sue informazioni si basano su un documento incompleto che conclude che il principe William ha firmato l’accordo.

I funzionari di Kensington Palace, che rappresentano il principe William, hanno detto alla CNN che non commenta i procedimenti legali. Buckingham Palace ha ripetuto la stessa posizione. Il principe Harry afferma che la sua defunta nonna, la regina Elisabetta II, era a conoscenza dei colloqui sull’accordo.

Non è ancora chiaro se il caso di questa settimana solleverà domande simili per altri membri della famiglia reale. Ma segna uno spartiacque negli sforzi di Harry contro i principali attori dei media britannici, e la sua apparizione probabilmente attirerà i titoli dei giornali nei prossimi giorni.

