Il progetto mira a ripristinare gli ecosistemi di Posidonia e Cornonia sull’isola di Pantelleria (Italia).

Madrid (EFEverde).- Un progetto scientifico lavorerà con la popolazione locale dell’isola italiana di Pantelleria per ripristinare gli ecosistemi di posidonie, gorgonie e alghe, che sono stati gravemente colpiti dalle attività umane che hanno danneggiato la vita marina, e per stabilire un area marina protetta (AMP).

Ripristino degli ecosistemi di posidonia, gorgonie e alghe marine

Il progetto, chiamato Pantera, è il vincitore di un invito a presentare proposte del 2023 del fondo di dotazione Pure Ocean ed è guidato da ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche, che mira a testare il ripristino della comunità lavorando con pescatori, subacquei e residenti.

Gli scienziati lavoreranno con le comunità locali per ripiantare 200 metri quadrati di posidonia, alghe e gorgonie per ricreare l’ambiente necessario al ritorno della vita marina.

Inoltre, il monitoraggio scientifico sarà effettuato “utilizzando la fotogrammetria 3D, una tecnica di imaging all’avanguardia”, secondo la dichiarazione di Pure Ocean, per studiare l’evoluzione del progetto.

Programma di adattamento ai cambiamenti climatici

Secondo Pure Ocean, si tratta di un’iniziativa “pilota” per l’adattamento locale ai cambiamenti climatici e servirà da modello per attività non estrattive come la pesca sostenibile e l’ecoturismo per la trasformazione tecnologica ed economica delle isole.

L’iniziativa – che ha il sostegno dell’attrice francese Carol Bouchet – invita aziende e altri individui a unirsi al progetto per raccogliere fondi per il progetto.

Pure Ocean è un fondo di borse di studio internazionale con sede nelle città francesi di Marsiglia e Lorient, e la sua missione principale è mobilitare la società civile per sostenere progetti scientifici “ambiziosi” – con una dimensione innovativa, tecnologica, ambientale o sociale – e innovativi. Conservazione della biodiversità e degli ecosistemi marini fragili.

Pure Ocean sensibilizza inoltre l’opinione pubblica sulla difficile situazione degli ecosistemi in pericolo e sulle soluzioni per proteggerli attraverso conferenze, promuovendo gare e sfide sportive e fornendo kit per la raccolta dei rifiuti nell’iniziativa “La Goutte”. EFEverde

