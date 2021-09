Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente mette in guardia dalle sfide della riduzione dell’inquinamento atmosferico nel mondo: commercio e giustizia

Le politiche nazionali per la qualità dell’aria sono in aumento, ma ampi divari continuano a ostacolare il progresso globale verso un’aria più pulita

in un Giornata mondiale dell’aria pulita per un cielo azzurro, Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente Pubblica un rapporto con dati provenienti da 195 paesi che rivela le sfide per combattere l’inquinamento atmosferico.

124 paesi hanno fissato standard di qualità dell’aria, ma solo il 9% di essi è in linea con le linee guida dell’OMS.

Nairobi/Panama, 7 settembre 2021.– Un’analisi globale delle politiche di miglioramento della qualità dell’aria mostra che negli ultimi cinque anni è aumentato il numero di paesi che hanno adottato misure contro i principali settori inquinanti, Ma i livelli di inquinamento rimangono elevati a causa di notevoli lacune nell’attuazione, nel finanziamento, nella capacità e nel monitoraggio.

Questo dato è stato pubblicato oggi, Giornata internazionale dell’aria pulita per un cielo azzurro, in un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.

il rapporto, Azioni per la qualità dell’aria: una sintesi globale delle politiche e dei programmi di riduzione dell’inquinamento atmosferico, sulla base di recenti sondaggi condotti dalle autorità di 195 paesi.

Lo studio valuta politiche e programmi in settori chiave: trasporti, produzione di energia, industrie, gestione dei rifiuti solidi, inquinamento atmosferico domestico e agricoltura. Anche il monitoraggio, la gestione e gli standard della qualità dell’aria sono considerati strumenti politici chiave per mitigare gli effetti dell’inquinamento atmosferico.

Nel 2020, 124 paesi (circa due terzi) sono risultati avere standard nazionali di qualità dell’aria ambiente, 17 in più rispetto a quelli riportati in 2016. Tuttavia, solo il 9% di questi aderisce Limiti fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Lo studio ha scoperto che I paesi a basso reddito soffrono maggiormente dell’inquinamento atmosferico, ma possono beneficiare di misure di riduzione delle emissioni, poiché hanno molteplici vantaggi in termini di sviluppo, tra cui la mitigazione del clima, la produttività agricola, la sicurezza energetica e la crescita economica.

“Quando i governi agiscono sulla qualità dell’aria, aiutano a prevenire sette milioni di morti premature ogni anno. Migliora anche la salute pubblica e il benessere economico del 92% della popolazione mondiale che vive in luoghi in cui i livelli di qualità dell’aria non soddisfano gli standard dell’OMS. ” Inger Andersen, Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.

“Oggi abbiamo più politiche che mai, ma è fondamentale che ci concentriamo sull’attuazione, soprattutto quando le persone sono colpite in modo sproporzionato dalla scarsa qualità dell’aria”, ha aggiunto Andersen.

Dal 2016, quando il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ha iniziato a monitorare le azioni del governo sulla qualità dell’aria, ci sono stati miglioramenti nelle emissioni industriali, nei trasporti, nella gestione dei rifiuti solidi e nell’inquinamento atmosferico domestico. Per la prima volta, il rapporto include anche una revisione delle politiche e dei programmi agricoli attuali, degli standard e della gestione della qualità dell’aria:

Dal 2016, Altri 18 paesi hanno aggiunto standard sulle emissioni dei veicoli equivalenti a Euro 4 / IV o superiori, portando il totale a 71 paesi. Sebbene la maggior parte dei paesi a basso reddito manchi ancora di normative sugli standard di emissione per i veicoli usati importati, esiste un numero crescente di normative nazionali per ridurre la durata massima dei veicoli importati e incentivare i cittadini a smaltire i vecchi veicoli inquinanti. Ad esempio, il Marocco consente solo l’importazione di auto che hanno meno di cinque anni e di quelle che soddisfano gli standard europei sulle emissioni dei veicoli. EURO4; Di conseguenza, ricevi solo veicoli usati relativamente di fascia alta e puliti dall’Europa, In linea con le raccomandazioni del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente;

Altri 21 paesi hanno adottato politiche di produzione più pulite, portando il numero totale di paesi a 108; Mentre 95 paesi hanno programmi che promuovono l’uso di cucine e riscaldamento puliti. 13 paesi hanno aderito dal 2016. Ciò ha portato a tassi più bassi di malattie legate all’inquinamento nelle famiglie, in particolare nell’Asia meridionale e orientale e nel Pacifico;

Sebbene l’incenerimento dei rifiuti solidi sia ancora un fenomeno diffuso, Altri 26 paesi regolano rigorosamente questa pratica (Questo porta il totale a 38 paesi). Le nuove misure includono la cattura del gas di discarica, una migliore raccolta, la separazione dei rifiuti e metodi di smaltimento appropriati;

58 paesi hanno incentivi per promuovere l’agricoltura sostenibile e per implementare modi efficaci per mitigare le emissioni di metano, comprese le alternative alla combustione all’aperto dei rifiuti agricoli, il miglioramento della gestione del letame animale, il compostaggio per ridurre gli sprechi alimentari e l’utilizzo dell’assorbimento di metano per l’uso energetico;

Tra i 124 paesi con standard di qualità dell’aria, Solo 57 persone monitorano costantemente la qualità dell’aria, mentre 104 di loro non dispongono di infrastrutture di monitoraggio. Ciò riflette le attuali lacune nei dati e problemi di capacità che ostacolano il progresso globale nella qualità dell’aria.

L’inquinamento come fattore di rischio. Nonostante le nuove politiche per l’aria pulita nei paesi di tutto il mondo e una costante diminuzione del carico di malattie dovute all’inquinamento atmosferico domestico in alcune aree, le statistiche sanitarie indicano che l’inquinamento atmosferico da aree esterne (e) interne rimane un importante fattore di rischio per la salute globale. Al fine di migliorare la qualità dell’aria, saranno necessari una migliore attuazione delle politiche e dei regolamenti esistenti, finanziamenti più significativi, nonché un monitoraggio più completo e capacità più forti.

Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente chiede ai paesi di incorporare investimenti di pulizia per catturare l’inquinamento atmosferico nei loro piani di recupero post-COVID-19. Richiede inoltre lo sviluppo di criteri per valutare le azioni attuali e future per un’aria più pulita, rimuovere gli ostacoli all’attuazione di politiche e programmi, compresi finanziamenti e lacune di capacità, e superare le sfide di accessibilità e manutenzione delle attrezzature.

il rapporto Azioni sulla qualità dell’aria: una sintesi globale delle politiche e dei programmi di riduzione dell’inquinamento atmosferico Sono integrati da riassunti dei rapporti regionali (da Africa, Asia Pacifico, Europa, America Latina e Caraibi, Nord America e Asia occidentale) che documentano un’azione più approfondita in settori chiave, nonché tendenze e priorità regionali.

L’UNEP si baserà sui risultati di questo rapporto e continuerà a utilizzare il contributo degli Stati membri per monitorare i progressi nelle azioni sulla qualità dell’aria e fornire informazioni preziose per progettare gli sforzi per affrontare le lacune e le sfide globali.

Il Sintesi regionale su America Latina e Caraibi possono essere trovati Allegata a questa posta.

Sulla Giornata Mondiale dell’Aria Pulita per un Cielo Blu

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha annunciato il 7 settembre Giornata mondiale dell’aria pulita per un cielo azzurro Al fine di intensificare gli sforzi per migliorare la qualità dell’aria e proteggere la salute umana e identificare i collegamenti tra la riduzione dell’inquinamento atmosferico e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) è la principale autorità ambientale del mondo. Fornisce leadership e incoraggia un’azione congiunta nella cura dell’ambiente, ispirando, informando e responsabilizzando nazioni e popoli a migliorare la loro qualità di vita senza compromettere le generazioni future.