Governo cubano La vittoria è stata annunciata venerdì a La 39ª Fiera Internazionale dell’Avana (FIHAV-2023), Che diventa ancora una volta palcoscenico della propaganda politica del regime. “È stato confermato che Cuba non è sola”, ha detto. Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri Ricardo Cabrisas.

Secondo un rapporto di Sito ufficiale Cubadipati“Il funzionario più importante quel giorno” Una vasta presenza di amici e partner strategici Chi è disposto a partecipare attivamente Il piano economico e sociale di Cuba fino al 2030.

Ha inoltre annunciato che “il numero delle aziende supera, con nostra soddisfazione, quello registrato negli anni precedenti” e che questa edizione “ha lasciato risultati incoraggianti e ottimisti” mostrando “l’interesse per più aziende”.Molti paesi continuano a commerciare con Cuba.

Come riportato in precedenza Primo Vice Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri, Ana Teresita Vega González Sono stati appaltati più di 15.000 metri quadrati di area espositiva. Nell’ultima versione erano impiegate 16.000 persone e basta Poi il regime cubano lo presentò come “una figura vicina ai migliori”. che è stato presente negli ultimi anni.

Ma, Alla FIHAV 2016 sono stati appaltati 28.000 metri quadrati per l’esposizione; Nel 2017 ha raggiunto i 27mila metri quadrati. Nel 2018 più di 25000 mq.

La stampa ufficiale ha sottolineato che durante i cinque giorni durati quest’anno dalla FIHAV, “sono stati formalizzati 150 documenti commerciali e legali, Tra questi ci sono 24 contratti di esportazione, 10 contratti di importazione e 82 accordi di cooperazione E lettere di intenti». Precisano inoltre che sono stati firmati dieci contratti di produzione e di servizi tra diversi attori economici, quattro memorandum d’intesa e tre memorandum d’intesa. Affari di investimenti esteri (Due società miste e una società con capitale straniero al 100%).

“Sono stati firmati anche diversi accordi che gettano le basi per nuove unioni economiche internazionali, soprattutto di rappresentanza Spagna, Italia, Venezuela, Portogallo, Messico, Germania, Russia, Brasile, Canada, Vietnam, Mozambico“Aggiunge Cubadipati.

In conclusione, Cabrisas ha affermato che l’evento “si è svolto in uno dei periodi più complessi di cui Cuba è stata testimone negli ultimi sei decenni.

FIHAV si sviluppa nel mezzo di una delle crisi economiche più gravi che i cubani hanno dovuto affrontare a partire dagli anni ’90 La carenza di carburante influisce sui trasporti e causa interruzioni di corrente a lungo termine. Ma, Il primo ministro Manuel Marrero Cruz ha dichiarato pochi giorni fa che il suo “successo nello sviluppo” è importante per il Paese “perché consentirà, da un lato, di invertire il fallimento della politica degli Stati Uniti nella lotta al terrorismo”. Isolamento contro Cuba D’altra parte, Riaffermazione Il valore strategico di questo scambio commerciale “Come spazio per unire imprese, creare e rafforzare alleanze e, soprattutto, offrire opportunità di investimento” a Cuba.

Anche se Marrero Cruz è stato accusato Il governo americano sta cercando di isolare Cuba e gli Stati Uniti d’America Oggi, come rivelato, è il sesto paese al mondo ad avere il maggior volume di esportazioni verso l’isola Annuario statistico di Cuba Per l’anno 2022pubblicato dallo Stato Ufficio nazionale di statistica e informazione (ONEI).