Il vertice ALBA si concentrerà sull’integrazione regionale, afferma Diaz-Canel

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 dicembre 2021 – 13:34

L’Avana, 13 dicembre (EFE). – Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha affermato lunedì che il vertice dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli d’America (ALBA) che si terrà martedì all’Avana lavorerà a favore dell’integrazione del blocco.

Diaz-Canel ha aggiunto che l’appuntamento esaminerà le sue origini e affronterà i problemi causati dal virus Corona.

“Martedì accoglieremo i nostri fratelli di Alba al Palazzo della Rivoluzione. Con l’eredità intatta di Fidel e Chávez, rinnoveremo il nostro impegno per l’unità e l’integrazione, e molto di più in questo momento difficile della pandemia”, ha ha scritto nel suo messaggio. Twitter.

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez ha aggiunto sullo stesso social network che l’incontro servirà a “riaffermare” il “fermo impegno di Cuba per “la solidarietà, la cooperazione, l’unità e la difesa della pace in America”.

In preparazione per il vertice, il segretario esecutivo dell’ALBA, Sacha Llorente, apparirà lunedì davanti ai media all’Avana.

Al momento non è stato presentato alcun programma o elenco dei partecipanti, sebbene siano attesi i capi degli Stati membri, tra cui Venezuela, Nicaragua e Bolivia, oltre a Cuba.

L’epidemia, al centro delle discussioni

Il viceministro degli Esteri cubano, Josefina Vidal, ha spiegato in un’intervista pubblicata sul sito web della presidenza cubana, che il vertice “sarà una buona occasione per valutare insieme lo scenario regionale, le azioni volte a garantire la pace e la stabilità regionali e un accordo politico per prevenire interferenze nei nostri affari interni”.

Ha aggiunto che la pandemia sarebbe “al centro di queste discussioni”, nonostante il fatto che, a suo avviso, il COVID-19 avesse solo esacerbato “problemi preesistenti nella regione, per i quali l’ALBA aveva precedentemente elaborato” un piano d’azione . 2022, che sarà analizzato e approvato” alla riunione dell’Avana.

Ha anche considerato che le maggiori “sfide” del blocco sono “la pandemia, le misure coercitive unilaterali applicate contro molti Stati membri, l’intensificazione dell’embargo e le pretese di egemonia imperialista nella nostra America”, nonché i “problemi logici” della loro “economie sottosviluppate” e la crisi climatica.

Vidal ha ritenuto che l’incontro avrebbe discusso anche della possibilità che Cuba invii spedizioni dei suoi vaccini COVID-19 ad altri membri del blocco, come ha già fatto con Venezuela e Nicaragua.

Cuba, che non ha aderito al meccanismo di distribuzione internazionale di Kovacs, ha sviluppato tre delle sue varianti che hanno già immunizzato il 90% della sua popolazione, 11,2 milioni di persone.

Inoltre, ha fornito milioni di dosi ad alcuni dei suoi alleati chiave, tra cui Venezuela e Nicaragua.

ALBA è stata creata 17 anni fa ed è stata promossa dagli allora leader di Venezuela e Cuba, Hugo Chavez e Fidel Castro.

Attualmente conta dieci membri (Antigua e Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Grenada, Nicaragua, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine e Venezuela) e tre ospiti speciali (Haiti, Siria, Suriname). EFE

Nota per gli abbonati: Le decisioni delle autorità cubane negli ultimi mesi hanno decimato l’équipe della Missione Efe all’Avana, dove attualmente solo due giornalisti possono continuare a svolgere il loro lavoro. Efe spera di poter riguadagnare la sua capacità informativa sull’isola nei prossimi giorni.

int / si

© EFE 2021. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi EFE, senza il previo ed espresso consenso di EFE SA, è espressamente vietata.